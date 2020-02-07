Новые тарифы на коммунальные услуги утвердили в Алматы

Из всех коммунальных услуг в Алматы для физических лиц дороже стала только электроэнергия.

По каким критериям рассчитали тарифы на воду и канализацию, отопление, газ, свет в Алматы на 2020 год, рассказал руководитель Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Алматы Болат Самбетов, передает zakon.kz.

По его словам, из всех коммунальных услуг в Алматы для физических лиц дороже стала только электроэнергия.

В конце 2019 года ТОО "АлматыЭнергоСбыт" обратилось в адрес департамента с заявкой об изменении тарифа на электроснабжение. С 1 января 2020 года тариф изменился на 4,6%, то есть, с 16,36 тг/кВтч. до 17,12 тг/кВтч. Изменение тарифа на электроснабжение обсуждалось на публичных слушаниях с приглашением потребителей, общественных объединений, ассоциаций, МИО, представителей Маслихата, независимых экспертов, СМИ и иных заинтересованных лиц. До конца года изменения тарифов на электроснабжение не ожидаются, - сказал Болат Самбетов

Изменение тарифа на свет связано с увеличением предельных тарифов энергопередающих организаций, а также ростом тарифов на услуги по обеспечению электрической мощностью ТОО "Расчетно-финансовый центр по возобновляемым источниками энергии" на 30%, на транспортировку электроэнергии по сетям АО "KEGOC" на 12%, АО "НК "КТЖ" на 2%, АО "АЖК" на 6%, на регулировку мощности на 5% и балансирование электроэнергии (АО "KEGOC") на 11%. При этом затраты на содержание и функционирование самого ТОО "АлматыЭнергоСбыт" департаментом снижены на 6,4%.

В 2017 году, в целях предсказуемости и прозрачности тарифов, уполномоченным органом утверждены предельные тарифы на услуги ТОО "Алматинские тепловые сети" на 2017-2021 годы. Соответственно, с 1 января 2020 года ожидался плановый рост тарифа на тепло для населения на 3%.

Однако по инициативе акимата Алматы и департамента вся нагрузка, которую предполагалось распределить на всех потребителей равномерно, направлена на организации, финансируемые за счет бюджета. Таким образом, данное решение позволило сдержать тарифы на тепло для населения и бизнеса с 1 января 2020 года, - заявил Сембаев.

Он пояснил, что увеличилась оснащенность потребителей общедомовыми приборами учета тепловой (ОПУ) энергии до 94%, то есть, потребители, не имеющие ОПУ, установив данные приборы автоматически перешли на оплату по категории. Но благодаря действиям местных властей тарифы на горячую воду и отопления остались прежними.





Что касается тарифа на газ, то в связи с увеличением фактических объемов оказанных услуг, департаментом в адрес монополиста направлено требование о необходимости снижения тарифа. В результате, тариф дополнительно снижен до 5054 тенге.

Касательно текущего года, тарифы АО «КазТрансГаз Аймак» на газоснабжение с нового года снижены с 29,63 тенге/м3 до 29,44 тенге/м3, путем снижения тарифа на транспортировку газа на 1,6%. Мы надеемся, что в этом году роста тарифа на газа тоже не будет, - сказал Самбетов.

Как выяснилось, ГКП "Алматы Су" в прошлом году обращалось с заявкой на утверждение предельного уровня тарифа на 2020-2024 годы.

По итогам проведенного анализа, c 1 февраля 2020 года департамент снизил тариф на водоснабжение для населения на 4% путем перераспределения части нагрузки на бюджетные организации и юридические лица. Тариф утвержден средний на 5 лет, то есть тариф и затраты на водоснабжение и водоотведение не будут меняться до 2024 года, за исключением случаев роста стоимости стратегического товара, которым является электроэнергия, вырабатываемая на станциях и их транспортировка, - заключил Самбетов.

Альберт Ахметов

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