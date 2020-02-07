В "Астана Опера" пройдет мировая премьера балета "Бетховен - Бессмертие - Любовь" 

Балет пройдет при содействии Министерства культуры и спорта РК 14 и 15 февраля

Музыкальные критики Австрии, Казахстана, России и других стран проявили огромный интерес к мировой премьере балета "Бетховен – Бессмертие – Любовь". Балет пройдет в Нур-Султане при содействии Министерства культуры и спорта РК 14 и 15 февраля, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Государственного театра оперы и балета "Астана Опера".

Известно, что в мировом культурном пространстве к 250-летию Л. Бетховена создано множество ярких концертных программ, в честь гениального композитора исполняются музыкальные произведения, но главный театр Казахстана – "Астана Опера" - предложит вниманию любителей высокого искусства абсолютно новый балет, созданный с эффектами новейших технологий – "Бетховен – Бессмертие – Любовь" немецкого хореографа Раймондо Ребека. Балет рассказывает о трагедии и триумфе великого творца, спутниками жизни которого стали Болезнь, Страдание, Любовь и Вдохновение.

- Весь мир празднует 250-летие Бетховена и ведущий театр страны не мог пройти мимо такого большого события, потому что Бетховен – один из самых выдающихся композиторов человечества. Раймондо Ребек предложил мне поставить балет "Бетховен – Бессмертие – Любовь", конечно, мы с радостью согласились. Произведение рождается сейчас, это не перенос, балет создается специально для сцены "Астана Опера". Проект очень масштабный, в нем задействовано большое количество артистов – 20 пар (!) в кордебалете. Они делают сложные вещи, не легче, чем у солистов: поддержки, дуэты. Музыка, конечно, потрясающая, много перестроений, передвижений, таким образом, создается ощущение дыхания одного тела. Зрители смотрят уже окончательный результат, а сейчас идет трудоемкий процесс создания спектакля. Жду премьеру с нетерпением, хочется, чтобы все получилось так, как мы задумали.

Очень надеемся, что все сложится и сценографически, и хореографически, и музыкально, - рассказала художественный руководитель балетной труппы "Астана Опера" Народная артистка России Алтынай Асылмуратова.

Ноу-хау, или секрет производства



Масштабной будет не только хореография, всеобщее внимание, бесспорно, привлекут декорации и костюмы спектакля. Бетховен начал свою карьеру как пианист, и только позже прославился как композитор. Таким образом, убранство сцены будет выдержано в черно-белом цвете, как фортепианная клавиатура. Впрочем, эта эстетика повторится и в костюмах героев, только Любовь примерит красный наряд. Одной из самых впечатляющих сцен станет сцена с хрустальной мебелью (круглые кофейные столики, софа и даже фортепиано), такое решение трактуется постановочной командой, как нежелание показывать принадлежность к определенной эпохе, то есть это будет вневременной балет. Другая не менее впечатляющая сцена – сцена с черным пианино, из-под крышки которого исходит свет.

- Личность Л. Бетховена была неординарной, соответственно и подход к решению поставленных перед нами задач очень интересный. В целом, спектакль будет технологичным, это касается изготовления бутафории, декораций, реквизита. Вся хрустальная мебель делается машинами, а не вручную мастерами, как мы уже к этому привыкли. Это связано, прежде всего, с тонкостями технологии работы с прозрачным акриловым стеклом. В одной из сцен мы применяем светоэлементы, высота которых 10 метров. Такие световые эффекты будут создавать иллюзию солнечных лучей. Еще одно необычное решение связано с использованием мягкой декорации – огромная материя, закрепленная в виде занавеса и в то же время прикреплённая к детали костюма солистки, является частью ее образа. Ткань представляет собой шлейф, тянущейся длинной около 7 метров. Очень много интересных задумок, в том числе это касается и сценографии, где есть вкрапление света в видеопроекцию. Восхитит зрителей начало второго акта, они увидят арки разных размеров, которые обрамляют венский дворец, - отметил заместитель директора по художественно-производственным вопросам и эксплуатации здания Виктор Караре. Он также добавил, что все спектакли строятся модульно, чтобы быть готовыми к любым площадкам, на которых потом выезжает театр с гастролями.

Для этой масштабной постановки сшили 289 костюмов. Особенность их пошива заключается в конструктивности, то есть костюм должен идеально "сесть" на артиста балета, чтобы было удобно двигаться. Как и декорации, костюмы тоже не относятся к какому-то определенному веку, скорее тяготеют к современному времени. Особенный интерес представляют наряды для миманса – четыре образа – очень экстравагантные модели, их дополняют необычные головные уборы, выполненные, к примеру, в виде клетки или трубочек, выходящих из-под волос… Все это имеет свою символику, то есть показывает, что перед зрителями не человек, а абстрактная субстанция – душа. Таким образом, публика увидит не внешнюю оболочку, а внутренний мир героя.

- В этом спектакле не будет традиционных классических пачек, стиль приближен к модерну. Масштабная работа была продела не только с головными уборами, но и с масками. Их изготовили к Симфонии № 9, они закроют часть лица, чтобы артистам хора было удобно петь. Парики возвратят нас в эпоху XVIII века, но опять-таки они будут сделаны из ткани, визуально будет казаться, что из бумаги, такой эффект применен, чтобы показать, что все происходящее – сон, другая реальность, другой мир. Также есть интересный головной убор, изготовленный для героя Глухоты, у него будут запечатаны уши. Мы заказывали специальные материалы для балетных костюмов – габардин (это пиджачная ткань), шелк и, часто используемая нами ткань, марсель. Все они хорошо тянутся, дают свободу движениям артистов. Особенность балета и в том, что мужчины выходят на сцену в корсетах, не похожих на женские, так как они не облегают тело. Для юных артистов балета – братьев Бетховена – мы изготовили детские костюмы, - отметила ассистент художника по костюмам Арасель Досмуратова.

- В этом балете есть сцена, Венский бал, где Бетховен впервые попадает в высшее общество. Как мы знаем, в то время на Венских балах был дресс-код. Поскольку в этом моменте нам нужно было представить общество, и не было необходимости делать акцент на том, что это мужчины, а это женщины. Общество было тогда строгим, "затянутым" в плане соблюдения внешних приличий, точно так же как и затянутый корсет. И корсет стал символом этого "затянутого" общества, богатого и очень сконцентрированного на соблюдении внешней формы. И, следовательно, поэтому я решила использовать его для всех артистов кордебалета, задействованных в этой массовой сцене, поскольку они это общество, они не представляют индивидуальных персонажей, - рассказала художник по костюмам Роса Ана Чанза. - Я очень серьезно работала в этом балете и над костюмом для необычного персонажа Глухоты, это не определенная личность, это состояние, болезнь, которая была у Бетховена. Он не мог слышать и чтобы выразить это посредством костюма и через артиста балета, не прибегая к пантомиме, было сложно. Я очень много искала, исследовала, много думала о том, как мы можем донести эту идею, и вскоре зрители увидят все на сцене.

Рука мастера



Рождение балета – вещь тонкая и кропотливая. Основная нагрузка в этом вопросе ложится на хореографа-постановщика, но нет сомнения, что делают балетный спектакль особенным, вдыхают в него жизнь – исполнители, дирижер и музыканты оркестра.



Работе на сцене предшествовали долгие дни, вечера, заполненные раздумьями немецкого балетмейстера о будущих рисунках танца. Он прослушал очень много музыки, чтобы выбрать те композиции, которые бы были удобны для танцовщиков и гармонично сочетались на слух.

- Я пытаюсь найти этот сложный баланс, чтобы взять идею и выразить ее в символическом смысле. Трансформировать конкретную историю в историю, не имеющую определенного времени и возраста. В процессе постановки артисту может казаться, что его все понимают, что он чувствует, но это не так. Солисты должны выразить мои идеи в движениях. Я смотрю на них со стороны и вижу, что это не совсем то, что я задумал изначально. Иногда им бывает сложно выразить в танце абстрактные вещи. Получается такой тонкий настрой нюансов между хореографом и артистами, - говорит Раймондо Ребек. - Я невероятно горд и счастлив шансу внести свою лепту в череду праздничных мероприятий, посвященных Бетховену. "Астана Опера" дала мне такую возможность и выразила доверие – осуществить мечту.

Хореограф назвал три причины, по которым нужно прийти и посмотреть этот балет – Бетховен. Бессмертие. Любовь.

Причина первая – Л. Бетховен

Исполнители партии Бетховена – премьер театра Бахтияр Адамжан и талантливый солист труппы Далер Запаров.

Бахтияр Адамжан рассказывает о своем герое вдохновенно:

- Людвиг ван Бетховен был абсолютно гениальным, не имея возможности слышать, он писал бессмертные произведения, которые остались на века. До сих пор они трогают душу, погружают в определенные мысли. Сейчас, слушая его музыку, мы понимаем, насколько трагедия поглотила композитора, как жестоко с ним обошлась судьба. Всю жизнь окружающие люди не понимали его. Бетховен испытывал неуверенность, потому что не слышал и не мог это сказать окружающим, которые думали, что он грубый и высокомерный человек. Передать его характер на сцене очень сложно. Не каждый человек справится с тем, через что прошел Бетховен, не каждый выдержит и проживет с этим всю жизнь. Чтобы войти в эту роль, я стараюсь слушать его музыку, пытаюсь понять его. Каждый артист балета "Астана Опера", задействованный в этом спектакле, репетирует с большим интересом. Всем нам нравится, что это современный балет с модерн- хореографией. В этом стиле я не раз выходил на сцену, но именно в этом балете абсолютно новые движения, необычная пластика, - говорит Бахтияр Адамжан. - Бетховен жил музыкой, его не интересовала популярность, окружение высшей знатью. Он находился в высоком обществе от безвыходности. Потому что надо было жить, чем-то кормить себя. Но Бетховен всегда выбирал творчество. В этом балете есть леди в красном – его Любовь – но композитор выбирает Эвтерпу (вдохновение), потому что между любовью и творчеством он всегда делал выбор в пользу творчества. Я могу провести параллель между Моцартом и Бетховеном. Так вот Моцарт для меня – планета, он как солнце, был ярким, горел, а Бетховен, на мой взгляд – космос, охвативший все, потому что каждый человек, слушая его музыку, может найти что-то для себя.

Причина вторая - Бессмертие

Ученые уже давно доказали, что бессмертия не существует, но так ли это в отношении искусства? Артисты с этим утверждением не согласны. Что дает возможность произведениям жить не только десятилетия, но и века? … Вероятно, гениальность их создателей.



- В этом балете я готовлю сразу три партии – Болезнь (Глухота), Гайдн и сольные вариации. По сюжету, Гайдн – это наставник Бетховена, которого он очень высоко оценивал. Этот герой более сдержанный. Однако для меня больший интерес представляет партия Болезни. Замысел хореографа заключается в том, чтобы показать, что болеет не только Бетховен, заболеть может каждый человек, никто не застрахован от этого. В одной из сцен на балу будет танцевать элита, их прикрывают деньги, богатство, но на самом деле внутри каждого из них тоже живет болезнь. Этот образ передать достаточно тяжело. Когда говорят "болезнь", то первые ассоциации, которые возникают при этом слове – кашель, простуда, головные боли. Поэтому все симптомы, присущие различным видам болезни мы будем использовать. В этой партии множество пантомимных моментов, актерской работы. Постановочный процесс сейчас в самом разгаре, для артистов это очень хороший опыт. В процессе репетиций хореограф дает нам свободу в танце, разрешает импровизировать, направляет нас, он затрагивает очень глубокие темы, считаю, что планка этого спектакля очень высокая, - поделился Серик Накыспеков.

В партии Й. Гайдна также готовится выйти на сцену Данияр Жуматаев, образ Болезни в один из премьерных дней воплотит Олжас Маханбеталиев.

Причина третья – Любовь

- Мне посчастливилось исполнять очень интересную партию Любви. Она - неотъемлемая часть жизни каждого человека, любовь нужна, потому что без нее ничего не случается. Благодаря ей Бетховен творил и у него рождались такие шедевры.

Я думаю, что зрителю будет интересно познакомиться с историей композитора в интерпретации Раймондо Ребека, поразмышлять над судьбой этой легендарной личности. Музыка балета – настоящий шедевр, в нем нет резких перепадов, одна мелодия переливается в другую, - говорит Айгерим Бекетаева. - Моим партнером будет Бахтияр Адамжан, мне очень удобно с ним на сцене, он много помогает мне в дуэтах. В его руках я могу спокойно делать все технические элементы. У нас есть большой шанс показать себя, свой потенциал, так как балет новый и нам не на кого равняться, то есть нам необходимо задать высокую исполнительскую планку. Что касается чувств и эмоций, я думаю, что мне больше всего помогает наработанный репертуар, стараюсь обращаться к характерам всех моих героинь. Согласно либретто, Бетховен выбирает между Искусством и Любовью в пользу Искусства. Если бы я себя поставила на его место, я бы тоже выбрала искусство, ведь это вся его жизнь. Если бы он выбрал Любовь, то у нас не было бы Бетховена, - заметила Айгерим Бекетаева. Эту партию готовится также исполнить Марико Китамура.

Вдохновлять главного героя на большие свершения будут Гаухар Усина и Асель Шайкенова.

- Моя партия – Вдохновение, муза музыки. Эвтерпа ведет Бетховена по всей его жизни. Конечно, исполнять абстрактную фигуру всегда сложнее. По сюжету, меня будет видеть Бетховен и зритель, но не будут другие участники спектакля. Задача стоит сложная, благодаря помощи балетмейстера, мы находим новые интерпретации в движениях, которые нам остается осмыслить. У Раймондо Ребека свой особенный взгляд на многие вещи, тем интереснее с ним работать, - подчеркнула Гаухар Усина.



Зарождение нового балетного жанра

Непростые задачи стоят и перед артистами хора, которым, кроме того, что они будут петь, придется создавать хореографические рисунки на сцене. Масштабное действо дополнят 110 музыкантов оркестра. Нужно отметить, что в истории балета артисты хора впервые будут полноценными участниками спектакля.

- Мы являемся свидетелями зарождения нового жанра – балет-спектакль с участием хора. Зачастую, артисты хора в других балетных постановках находится отдельно, то есть не являются самостоятельным персонажем. Например, как в балетах "Спартак", "Щелкунчик", где хор – сегмент оркестра, украшение звука. В балете "Бетховен - Бессмертие – Любовь" артисты хора исполняют монументальные произведения. Очень приятно, что музыкальным материалом послужили шедевры Л. Бетховена. Наверное, нет ни одного музыканта в мире, который бы не любил произведения этого композитора. Здесь мы исполним самые знаменитые его вещи – это Kyrie eleison из мессы Ре мажор и прославленное сочинение – Симфония №9. Этим произведением Бетховен показывает, что у музыки нет нации. Помимо хора, поют еще четыре солиста в каждом составе.

Сопрано – Айгуль Ниязова, Бибигуль Жанузак, Меццо-сопрано – Дина Хамзина, Татьяна Вицинская, Тенор – Жан Тапин, Рамзат Балакишиев, Бас – Талгат Мусабаев, Талгат Галеев. Это очень интересный проект, мы волнуемся, потому что здесь все будет впервые, - рассказывает главный хормейстер "Астана Опера" Ержан Даутов.

Музыкальные шедевры

- В партитуру этого балета вошли лучшие произведения Л. Бетховена, Й. Гайдна, В.А. Моцарта и мелодии современного немецкого композитора Дирка Хаубриха. Он создал специально для нашего балета музыку для партии Болезнь. Мелодия, как и сама болезнь, создает давящую, тяжелую атмосферу. Аранжировки этой современной музыки будет играть не оркестр, они исполняются в записи. Остальные сочинения будут знакомы нашей публике, это узнаваемое всеми произведение – "Торжественная месса", о которой сам Бетховен говорил, что это одно из лучших его сочинений, именно оно и прозвучит в начале спектакля. Это и медленные части фортепианных концертов №4 и №5, дающие возможность выразить эмоции, что подходит для любовного дуэта. Любовная тематика отразится и в знаменитой "Лунной сонате". Чтобы показать эпоху, в которой жил и творил великий композитор, в партитуру была включена музыка В.А. Моцарта и Гайдна, поскольку Й. Гайдн был одним из учителей Л. Бетховена. Заканчивается балет на оптимистических нотах – легендарным сочинением Бетховена – Симфонией №9. Все мы помним призыв композитора: "Обнимитесь, миллионы, слейтесь в радости одной!", - заключил дирижер-постановщик Абзал Мухитдин.

Балет "Бетховен – Бессмертие – Любовь" еще до премьеры вызвал большой общественный резонанс. В спектакле поднимаются вечные темы, которые дают пищу для размышления публике, а за каскадом хореографических находок и спецэффектов в балете обнаруживается глубокий философский смысл.

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