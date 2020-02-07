Игрок "Реала" пригласил мальчика Али из Нур-Султана на матч в Мадрид

"Реал" проводил матч Кубка Короля с клубом "Реал-Сосьедат" и в итоге проиграл со счетом 3:4.

Столичный школьник Али Турганбеков, родившийся без ног, посетил игру мадридского "Реала" на домашней арене "Сантьяго Бернабеу" по приглашению звезды клуба Луки Модрича и был счастлив получить футболку Карима Бензема. Этой радостью он поделился на своей странице в Instagram, передает zakon.kz.

В сториз мальчик рассказал. что на игру "Реала" в Мадрид его пригласил полузащитник королевского клуба, капитан сборной Хорватии Лука Модрич.

Также после игры мальчику свою футболку подарил другой игрок "Реала" француз Карим Бензема. Али на видео рассказывает, что футболка игрока еще мокрая.

Добавим, что "Реал" проводил матч Кубка Короля с клубом "Реал-Сосьедат" и в итоге проиграл со счетом 3:4.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!