Бюджет на празднование 175-летия Абая урежут

Помимо изменения суммы планируется внести корректировки в план мероприятий, однако это, как заверили, не повлияет на качество.

Фото : informburo.kz

Бюджет средств, запланированных для проведение 175-летия Абая, будет оптимизирован, сообщил на брифинге в службе центральных коммуникаций вице-министр культуры и спорта Нургиса Дауешов, передает корреспондент zakon.kz. Глава государства дал конкретные поручения. Как отмечал президент в своей статье, мы не должны заниматься расточительством, а наша главная цель не должно быть проведением тоев, а благое дело для молодого поколения. По поручению главы государства будет проводиться конкретная работ по оптимизации и экономии. Будут введены изменения в нынешний план. Это зависит от уровня проведения мероприятия. Озвученная задача будет выполнена. Самое главное, показать и шире распространять наследие для молодого поколения. Вместе с тем будет проведены мероприятия на международном уровне. Касательно сокращения средств, будут оптимизированы от изначального бюджета. При этом не стоит забывать, что качество проводимых мероприятий не должно упасть, — сообщил Нургиса Дауешов. На расширенном заседании правительства Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил отследить вопросы траты средств на празднование 175-летия Абая Кунанбаева. Обращаясь к акиму Восточно-Казахстанской области Даниялу Ахметову, глава государства отметил, что планируемые затраты на празднование 175-летия Абая необходимо сократить. Наше мероприятие для возвеличивания личности. Не надо слишком много концертов организовывать, привлекать зарубежных артистов, даже при помощи спонсорских средств. Мне кажется, нужно в деловом ключе провести все эти мероприятия. Вы человек опытный, пожалуй, самый опытный среди акимов, поэтому внимательно посмотрите на все мероприятия, которые будут проводиться в рамках празднования 175-летия великого Абая, — отмечал Токаев. Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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