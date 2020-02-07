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В Казахстане заработает новая система "Е-Обращений"

В текущем году планируется ее внедрение в работу государственных органов.

Фото : almaty.tv7 февраля 2020, 14:16

В феврале завершена разработка новой информационной системы "Е-Обращения" ("Е-Өтініш"), призванной максимально упростить процедуру обращений граждан в государственные органы и усовершенствовать контроль за их рассмотрением, передает zakon.kz.

В подготовке проекта, выступающего в качестве важнейшего инструмента реализации концепции "слышащего государства", участвуют Генеральная прокуратура совместно с Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента РК.

Цифровизация всех процессов работы с обращениями, которую обеспечит новая информационная система, позволит:

- автоматически определять маршрут распределения обращений по компетенции государственных органов;
- сократить сроки рассмотрения обращений за счет оптимизации количества запросов между государственными органами;
- информировать заявителя о всех этапах, стадиях и сроках рассмотрения обращения;
- сформировать единую базу всех обращений, поступающих в государственные органы.

Наряду с этим система "Е-Обращения" позволяет вести систему обратной связи с заявителем и оценки качества работы государственных органов.

Ответы государственных органов будут подвергнуты системному анализу, что будет способствовать пресечению фактов отписок и сформирует единообразную практику рассмотрения обращений в конкретных сферах.

В настоящее время готовится апробация системы "Е-Обращения". Она будет запущена в работу государственных органов в этом году.


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