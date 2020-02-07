Слухи о больных коронавирусом прокомментировали в Минздраве

Мы очень просим СМИ – что-то услышали, сразу присылайте запрос нам — Ахметшарип.

Официальный представитель Министерства здравоохранения Диас Ахметшарип прокомментировал слух о студенте из Нур-Султана, который якобы болен коронавирусом, передает корреспондент zakon.kz.

Вчера, как известно, возник слух о студенте, который якобы болен коронавирусом. Проверка показала, что коронавируса нет. Тем не менее, некоторые журналисты и редакторы вместо того, чтобы прислать запрос нам, в пресс-службу, размножают эти слухи на своих телеграм-каналах. Мы очень просим СМИ – что-то услышали, сразу присылайте запрос нам, — заявил Ахметшарип.

Также он прокомментировал информацию о госпитализации женщины с подозрением на коронавирус из Нур-Султана.

Данная пациентка доставлена в приемный покой многопрофильного медицинского центра Нур-Султана, где была осмотрена врачом инфекционистом, также проведены лабораторно-диагностические исследования. В результате обследования диагноз коронавируса и ОРВИ был снят, показаний для госпитализации не выявлено, — объяснил официальный представитель Минздрава.

Он добавил, что пациентку направили на динамическое наблюдение в поликлинику по месту прикрепления.

Вместе с тем, дополнительно сообщаем, городские поликлиники Нур-Султана на карантин не закрывались. Ежедневно проводится мониторинг прибывших из КНР и контактных лиц путем обзвона и подворового обхода, — заключил Ахметшарип.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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