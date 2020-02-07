Почему в Казахстане был отмечен дефицит онкопрепарата

Задержка поставок была небольшая и была связана в первую очередь с проверкой лекарства в центре экспертизы лекарственных средств на предмет безопасности.

Дефицит онкопрепарата "Дабрафениб" был небольшой период и был связан с тестированием лекарства в центре экспертизы, сообщил на брифинге и.о. председателя СК Фармация Берик Шарип, передает корреспондент zakon.kz.

Что касается публикации о нехватки препарата "Дабрафениб". Препарат вошел в список единого дистрибьютера только в апреле 2019 года. Это новая схема лечения. Государство в рамках покрытия онкобольных данную схему ввело с апреля прошлого года. Соответственно мы провели закупки, с июня препарат начал поставляться по всей республике, — сказал глава СК Фармация.

В этом году, по его словам, контракт заключался напрямую со швейцарской компанией и по результатам переговоров было достигнуто соглашение о поставке препаратов напрямую из Швейцарии.

Задержка была небольшая. В декабре с учетом возможного перехода мы создали запас лекарственных препаратов, которыми мы в январе обеспечивали. Но в связи с задержкой данный препарат был поставлен в конце января и любой препарат при поставки проверяется центром экспертизы лекарственных средств на предмет безопасности самого пациента. Мы должны были провести оценку качества каждого препарата. Соответственно после получения сертификата мы по всей республике препарат развезли, с 6 февраля препарат начал раздаваться для всех пациентов, — объяснил Берик Шарип.

Он напомнил, что в 2019 году в рамках бесплатного лекарственного обеспечения по онкологии в Казахстан поставляли 148 наименований лекарств на общую сумму 36,9 млрд тенге.

Начиная с 2020 года, в рамках реформы обязательного медицинского страхования список препаратов, в том числе по онкологии, был расширен.

С 2020 года мы будем поставлять 189 наименований, на которые медицинские организации подали заявки на сумму 56,8 млрд тенге. С 5 января лекарства отгружаются по всем стационарам. В общий список единого дистрибьютера вошли около 1385 наименований, заявки были собраны на 256 млрд тенге, из которых на 248 млрд тенге лекарства были закуплены, поставлены и с начала года мы их отгружаем. На сегодняшний день мы отгрузили препараты по всей республике на сумму 25 млрд тенге, — заключил Берик Шарип.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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