Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Казахстанцев призвали обсудить законопроект "О мирных собраниях"

Даурен Абаев попросил журналистов, представителей неправительственного сектора, гражданских активистов принять активное участие в данной работе.

Фото : advokatura.kz7 февраля 2020, 18:29

Министр информации и общественного развития Даурен Абаев сообщил о размещении проекта концепции закона "О мирных собраниях" на сайте "Открытого Правительства", передает zakon.kz.

Поручение о разработке нового закона было дано Президентом Казахстана на заседании Национального совета общественного доверия.

Сегодня нашим Министерством на сайте "Открытого Правительства" размещен проект концепции данного нормативно-правового акта. На основе полученных предложений и ведущих международных практик предлагается целый ряд нововведений. ​ Теперь в течение десяти рабочих дней все желающие могут оставить свои замечания и комментарии, которые в дальнейшем будут рассмотрены, - написал министр в Facebook.

Министр попросил журналистов, представителей неправительственного сектора, гражданских активистов принять активное участие в данной работе.

Концепция закона на сайте "Открытого Правительства".


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты