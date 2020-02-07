Казахстанцев призвали обсудить законопроект "О мирных собраниях"

Даурен Абаев попросил журналистов, представителей неправительственного сектора, гражданских активистов принять активное участие в данной работе.

Министр информации и общественного развития Даурен Абаев сообщил о размещении проекта концепции закона "О мирных собраниях" на сайте "Открытого Правительства", передает zakon.kz.

Поручение о разработке нового закона было дано Президентом Казахстана на заседании Национального совета общественного доверия.

Сегодня нашим Министерством на сайте "Открытого Правительства" размещен проект концепции данного нормативно-правового акта. На основе полученных предложений и ведущих международных практик предлагается целый ряд нововведений. ​ Теперь в течение десяти рабочих дней все желающие могут оставить свои замечания и комментарии, которые в дальнейшем будут рассмотрены, - написал министр в Facebook.

Министр попросил журналистов, представителей неправительственного сектора, гражданских активистов принять активное участие в данной работе.

Концепция закона на сайте "Открытого Правительства".

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