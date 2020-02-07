Видео массовой драки в селе Масанчи опубликовали в Сети

Редакция zakon.kz обратилась в Департамент полиции за комментарием.

В социальных сетях Instagram распространяют видео драки в селе Масанчи Жамбылской области, передает zakon.kz.

Видео было опубликовано на странице "kris_p_brothers_official". На кадрах видна бегущая толпа, а также слышны крики.

В пресс-службе ДП Жамбылской области прокомментировали инцидент.

Так, по информации ведомства, между жителями села произошла групповая драка. Силами полиции конфликт был локализован, ситуация находится под контролем.

Следственным управлением Департамента полиции Жамбылской области начато досудебное расследование по ст. 293 УК РК (Хулиганство). Устанавливаются зачинщики и участники конфликта, - говорится в сообщении.

В Департаменте полиции Жамбылской области попросили граждан доверять только официальной информации и не распространять слухи и фейковые сообщения.

Также в ДП предупредили, что за распространение недостоверной информации, в том числе через социальные сети и мессенджеры предусмотрена уголовная ответственность.

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