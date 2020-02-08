Жириновский предложил Трампу встретиться в Майами и выпить за провал импичмента

Лидер ЛДПР поздравил президента США с "победой в сенате и провалом подлых и ложных обвинений".

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский направил президенту США Дональду Трампу письмо с поздравлением после его "победы в сенате" и предложением встретиться в Майами, чтобы "поднять бокал за его успех", сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Все члены фракции ЛДПР готовы лететь в США, чтобы поднять бокал за ваш успех. Мы предлагаем вам ужин за наш счет в Майами, где находится ваше прекрасное поместье Мар-а-Лаго, - написал Жириновский в письме.

Кроме того, политик выразил возмущение действиями спикера нижней палаты демократа Нэнси Пелоси, назвав их неуместными. А решение республиканца Митта Ромни голосовать против Трампа, по мнению Жириновского, было предательским поступком.

На текущей неделе в ходе традиционного обращения президента к конгрессу Трамп отказался пожать протянутую руку Пелоси, а та в конце выступления Трампа демонстративно порвала напечатанную речь президента.

Выступление Трампа в конгрессе прошло на фоне импичмента, который объявили ему демократы палаты представителей во главе с Пелоси.

Сенатор-республиканец Митт Ромни поддержал импичмент президента США Дональда Трампа по одной из статей обвинения. Сам Трамп назвал лицемерным это решение Ромни.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!