В Кордайском районе напали на полицейских

Двое участников нападения на полицейских задержаны и водворены в ИВС.

В Жамбылской области полицейские задержали правонарушителя, пытавшегося скрыться от них, передает zakon.kz.

Инцидент произошел накануне днем, 7 февраля примерно в 14.10 часов. Сотрудники полиции при патрулировании села Сортобе Кордайского района из-за несоответствия стандарту номера остановили машина марки Honda Odyssey.

При проверке документов также выяснились другие административные правонарушения. Требования сотрудников полиции проследовать в участковый пункт полиции для установления личности водитель проигнорировал и попытался скрыться на автомобиле. Скрываясь от полиции, нарушитель заехал во двор своего дома. Прибывшим следом родственники правонарушителя оказали физическое сопротивление и нанесли сотрудникам органов внутренних дел телесные повреждения. В результате неправомерных действий и агрессивного поведения камнями была повреждена служебная автомашина,- сообщили в пресс-службе ДП Жамбылской области.

Факт применения насилия в отношении представителя власти при исполнении им служебных обязанностей зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследование по ст. 380 УК РК. Двое участников нападения на полицейских задержаны и водворены в ИВС.

Накануне вечером еще в одном селе этого района произошли беспорядки - массовая драка. Стражи порядка взяли ситуацию под контроль. О произошедшем высказался Президент РК.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!