От коронавируса излечились 2063 человека

Жертвами коронавируса стали 724 человека.

Более двух тысяч человек излечили от китайского коронавируса, передает zakon.kz со ссылкой на Рамблер.

Всего от заболевания излечились 2063 человека.

Жертвами коронавируса стали 724 человека.

Зараженными числятся 34858 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.

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