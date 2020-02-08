От коронавируса излечились 2063 человека
Жертвами коронавируса стали 724 человека.
Фото : Reuters8 февраля 2020, 09:50
Более двух тысяч человек излечили от китайского коронавируса, передает zakon.kz со ссылкой на Рамблер.
Всего от заболевания излечились 2063 человека.
Жертвами коронавируса стали 724 человека.
Зараженными числятся 34858 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.
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