Казахстан и страны мира соединят новые авиамаршруты

Также увеличится количество выполняемых рейсов по 2 маршрутам Варшава – Нур-Султан (LOT) и Минск – Алматы (Белавиа) до 7 раз в неделю).

Под председательством Министра индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбута Атамкулова состоялось малая коллегия по вопросам развития гражданской авиации Казахстана, на которой был рассмотрен ход исполнения поручений главы государства, а также заслушаны итоги работы отрасли за прошлый год и планы на 2020 год, передает zakon.kz.

По сообщению КГА МИИР РК, в Казахстане в сфере гражданской авиации динамика основных показателей демонстрирует стабильный рост. По итогам 2019 года перевезено более 8,6 млн пассажиров, что на 9% больше аналогичного показателя 2018 года (7,9 млн). Количество обслуженных пассажиров в аэропортах республики составило 17,7 млн человек, что на 12 % больше чем в 2018 году (15,8 млн человек). За последние 7 лет в 45 раз увеличился транзитный пассажиропоток. По итогам прошлого года этот показатель вырос до 1 млн транзитных пассажиров. Количество транзитных авиаперелетов выросло на 4%.

Казахстан на сегодня имеет авиасообщение с 26 иностранными государствами по 99 международным маршрутам (это 430 рейсов в неделю 26 иностранными и 3 казахстанскими авиакомпаниями). С начала 2019 года казахстанскими и иностранными авиакомпаниями открылись 12 международных авиарейсов.

В рамках "открытого неба", внедренного с 1 ноября 2019 года по поручению главы государства планируется открытие 14 новых международных авиамаршрутов. Это:

Qatar Airways: Доха - Нур-Султан и Доха – Алматы,

LOT: Алматы – Варшава,

Salam Air: Алматы – Маскат;

Белавиа: Актау – Минск,

Jazeera Airways: из Кувейт в РК,

Air Asia X: Куала-Лумпур – Алматы – Лондон;

Israir: Тель-Авив – Алматы,

Air Astana: Алматы – Париж и Алматы – Мумбай;

SCAT: Шымкент – Джидда, Шымкент – Медина, Нур-Султан – Дели).

Также увеличится количество выполняемых рейсов по 2 маршрутам Варшава – Нур-Султан (LOT) и Минск – Алматы (Белавиа) до 7 раз в неделю).

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