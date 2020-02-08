Рынки на алматинской барахолке закрыли
Информация появилась в Сети.
Фото : 2gis.kz8 февраля 2020, 10:43
Рынки на Северном кольце (барахолке) в Алматы закрыты 8 февраля, передает zakon.kz.
Информация появилась в Сети. Паблик kris_p_brothers_official опубликовал видео, на котором военная и полицейская техника заезжает на парковку одного из торговых центров.
Барахолки закрыты. Кто хотел поехать закупиться, не езжайте, объявили санитарный день, - сказано в описании к видео.
Не исключено, что данная мера принята с профилактической целью, так как в мессенджерах с вечера 7 февраля распространяют сообщения с призывами устроить беспорядки на барахолке.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Барахолки закрыты☝???? кто хотел поехать закупиться не езжайте, обьявили санитарный день Смотри все видео на @kris.p.almaty.official
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5006460-3ca9267fd735696aa04db5b17ea400af
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...