Рынки на алматинской барахолке закрыли

Информация появилась в Сети.

Рынки на Северном кольце (барахолке) в Алматы закрыты 8 февраля, передает zakon.kz.

Информация появилась в Сети. Паблик kris_p_brothers_official опубликовал видео, на котором военная и полицейская техника заезжает на парковку одного из торговых центров.

Барахолки закрыты. Кто хотел поехать закупиться, не езжайте, объявили санитарный день, - сказано в описании к видео.

Не исключено, что данная мера принята с профилактической целью, так как в мессенджерах с вечера 7 февраля распространяют сообщения с призывами устроить беспорядки на барахолке.

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