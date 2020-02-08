Google запретит Chrome скачивать все подряд

В апреле пользователи начнут получать предупреждения о небезопасных исполняемых файлах, таких как .exe.

Google анонсировала новшество для пользователей самого популярного в мире браузера — Chrome, передает zakon.kz со ссылкой на ixbt.com.

Разработчики намерены постепенно привести Chrome к тому, что на безопасных страницах (с шифрованием HTTPS) станет возможна загрузка только безопасных файлов.

Этот план анонсировали еще в 2019 году. Google начала помечать в Chrome загружаемые по протоколу HTTP веб-сайты как "небезопасные"» и рассказала, что собирается начать полностью блокировать "смешанный" контент. Страницы HTTPS часто обладают таким "смешанным" контентом, когда элементы небезопасно подгружаются по HTTP.

Сейчас будут сделаны следующие шаги. В апреле состоится релиз Chrome 82. В этой версии браузер начнет предупреждать пользователей о загрузке небезопасных типов файлов, даже если они загружаются на "безопасной" страницы. А в будущих релизах такие файлы сразу начнут блокироваться.

В апреле пользователи начнут получать предупреждения о небезопасных исполняемых файлах, таких как .exe. Постепенно предупреждениями станут сопровождаться и менее опасные загрузки, такие как архивы. В конце года на смену предупреждениям придёт полная блокировка небезопасных загрузок.

В мобильной версии Chrome аналогичные изменения тоже будут внедрены, но позднее. По словам Google, мобильные приложения лучше защищены от вредоносных загрузок и отсрочка позволит разработчикам сконцентрироваться на обеспечении безопасности десктопных версий.

Такие новшества могут оказаться весьма раздражающими, ведь будут появляться многочисленные предупреждения, но делается это ради безопасности самих пользователей.

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