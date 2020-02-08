Восемь человек погибли в результате беспорядков в Кордайском районе

Более 40 пострадали.

Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев выступил с сообщением на брифинге, передает zakon.kz.

7 февраля в 19.00 в ДП поступила информация о том, что на окраине села Кордайского района собралось около 70 агрессивно настроенных жителей, которые из хулиганских побуждений начали групповую драку. На место прибыли сотрудники Кордайского РОВД. Одновременно провокаторы и очевидцы конфликта снимали происходящее. Через социальные сети они призывали граждан к противозаконным действиям. Это привело к эскалации конфликта и увеличения количество участников групповой драки. В результате из соседних населенных пунктов прибыло еще около 300 человек, - сказал Тургумбаев.

Для наведения порядка были направлены дополнительные силы полиции. Участники драки оказали активное сопротивление стражам порядка, грубое неповиновение их законным требованиям.

Хулиганы применили металлические предметы, камни и огнестрельное оружие. Конфликтом были также охвачены другие села. По периметру населенных пунктов были выставлены блокпосты. В ходе массовой драки несколько десятков участников получили телесные повреждения и огнестрельные ранения. 8 человек от полученных травм скончались. При исполнении служебных обязанностей различные травмы получили также сотрудники полиции, - сказал министр.

По предварительным данным, в результате беспорядков повреждены более 30 частных домов, 15 объектов торговли и 23 автомашины. 47 человек были задержаны и доставлены в отдел полиции, изъято два охотничьих ружья.

В настоящее время ситуация в Кордайском районе Жамбылской области стабилизирована, - сказал Тургумбаев.

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