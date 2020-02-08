Видео с "покидающими страну людьми" в Кордайском районе прокомментировали пограничники

Пункты пропуска работают в штатном режиме.

В Сети набирает обороты видео, на котором жители Жамбылской области якобы массово покидают страну, передает zakon.kz.

После вчерашнего, люди покидают страну, - сказано в описании к видео.

В пресс-службе ПС КНБ РК рассказали, что сейчас происходит на границе.

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Пункты пропуска работают в штатном режиме. Увеличения или уменьшения потока граждан не наблюдается, - сказали в погранслужбе.

Там добавили, что в выходные дни обычно наблюдается увеличение пассажиропотока.

Также сообщается, что усиления несения службы не было. Пограничники, как обычно, работают только по ориентировкам от правоохранительных органов.

видео: kris_p_almaty05

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