Видео с "покидающими страну людьми" в Кордайском районе прокомментировали пограничники
Пункты пропуска работают в штатном режиме.
Фото : кадр видео8 февраля 2020, 13:20
В Сети набирает обороты видео, на котором жители Жамбылской области якобы массово покидают страну, передает zakon.kz.
После вчерашнего, люди покидают страну, - сказано в описании к видео.
В пресс-службе ПС КНБ РК рассказали, что сейчас происходит на границе.
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Пункты пропуска работают в штатном режиме. Увеличения или уменьшения потока граждан не наблюдается, - сказали в погранслужбе.
Там добавили, что в выходные дни обычно наблюдается увеличение пассажиропотока.
Также сообщается, что усиления несения службы не было. Пограничники, как обычно, работают только по ориентировкам от правоохранительных органов.
видео: kris_p_almaty05
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