В погранслужбе КНБ РК опровергли слухи о закрытии кыргызско-казахстанского участка границы
Граница работает в штатном режиме.
Фото : костанайские новости8 февраля 2020, 11:00
Информацию о закрытии участка границы между Казахстаном и Кыргызстаном из-за обострения ситуации в Кордайском районе Жамбылской области опровергли в погранслужбе КНБ РК, сообщает zakon.kz со ссылкой на BaigeNews.kz.
В пресс-службе ведомства сообщили, что граница открыта и работает в штатном режиме.
Ранее в погранслужбе КНБ Кыргызстана информировали о переводе пунктов пропуска и дислоцированных на кыргызско-казахстанской госгранице подразделений ГПС КР на усиленный вариант несения службы.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5006462-3661669c70dcdf99f35dcd2a6c3cdb2f
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...