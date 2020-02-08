Стал известен состав Правительственной комиссии по событиям в Кордайском районе
Перед комиссией поставлены задачи по ликвидации последствий событий в Кордайском районе.
Фото : Акорда8 февраля 2020, 14:25
Во исполнение поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева распоряжением Премьер-Министра РК Аскара Мамина создана Правительственная комиссия по ликвидации последствий событий в Кордайском районе Жамбылской области, сообщает zakon.kz.
В состав Комиссии под председательством заместителя Премьер-Министра РК Б. Сапарбаева вошли аким Жамбылской области А. Мырзахметов, министр труда и социальной защиты населения Б. Нурымбетов, заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана Ж. Туймебаев, депутат Мажилиса Парламента Ш. Хахазов и председатель общественного объединения «Казахстанское общество дунган» А. Воинце, первые вице-министры финансов, индустрии и инфраструктурного развития, вице-министры информации и общественного развития, национальной экономики, здравоохранения, образования и науки, заместители министров внутренних дел, обороны, Генерального прокурора и Председателя Комитета национальной безопасности, - говорится на официальном сайте премьер-министра Республики Казахстан.
Перед Комиссией поставлены задачи по установлению причин конфликта, а также обеспечению оперативного решения вопросов социально-экономического и гуманитарного характера.
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