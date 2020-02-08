Санавиация доставила в Алматы двух пострадавших в Кордайском районе

По официальным данным, пострадавших более 40 человек, погибли восемь.

Двух пострадавших в результате беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области в тяжелом состоянии доставили в 7 городскую больницу Алматы самолетами санитарной авиации, сообщает zakon.kz со ссылкой на «Хабар 24».

У них открытые черепно-мозговые травмы и огнестрельные ранения.

По официальным данным, пострадавших более 40 человек, погибли восемь.

В связи с инцидентом Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений Правительству, Генпрокуратуре и КНБ.

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