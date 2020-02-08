Санавиация доставила в Алматы двух пострадавших в Кордайском районе
По официальным данным, пострадавших более 40 человек, погибли восемь.
Фото : 24.kz8 февраля 2020, 17:09
Двух пострадавших в результате беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области в тяжелом состоянии доставили в 7 городскую больницу Алматы самолетами санитарной авиации, сообщает zakon.kz со ссылкой на «Хабар 24».
У них открытые черепно-мозговые травмы и огнестрельные ранения.
По официальным данным, пострадавших более 40 человек, погибли восемь.
В связи с инцидентом Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений Правительству, Генпрокуратуре и КНБ.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5006497-68c0c62fc8b0b25cf8e2764c17050b13
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...