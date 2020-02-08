Токаев дал ряд поручений в связи с ситуацией в Кордайском районе

К сожалению, есть погибшие и раненые.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сделал заявление по ситуации в Жамбылской области, передает zakon.kz.

Ниже приводим текст заявления, размещенный на сайте Акорды.

Уважаемые казахстанцы!

Сегодня ночью в ряде населенных пунктов Кордайского района Жамбылской области произошли стычки и групповая драка между местными жителями.

Этой ситуацией попытались воспользовались провокаторы.

К сожалению, есть погибшие и раненые. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших граждан. Желаю скорейшего восстановления пострадавшим.

В настоящее время ситуация находится под контролем полиции и Национальной гвардии.

Государственным органам необходимо принять срочные меры по устранению последствий этого серьезного инцидента.

В связи с этим поручаю:

Первое. Создать Правительственную комиссию по ликвидации последствий событий в Кордайском районе под председательством заместителя премьер-министра Сапарбаева Бердибека Машбековича.

Прежде всего, следует выяснить основные причины конфликта.

Необходимо обеспечить оперативное решение вопросов социально-экономического и гуманитарного характера.

Правительственная комиссия совместно с акимом Жамбылской области должна организовать похороны погибших, оценить размер ущерба и принять План восстановления собственности пострадавших.

Всем семьям погибших и раненых нужно оказать необходимую помощь.

Сейчас важно успокоить население. К этой работе подключить Ассамблею народа Казахстана, а также авторитетных людей на месте.

Второе. Генеральному прокурору необходимо взять на особый контроль расследование событий в Кордайском районе и создать для этого межведомственную следственно-оперативную группу.

Виновные должны быть строго наказаны.

Третье. Комитет национальной безопасности, Генеральная прокуратура должны провести необходимые следственные мероприятия и привлечь к ответственности лиц, призывающих к межнациональной розни, распространяющих провокационные слухи и дезинформацию.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!