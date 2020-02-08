Токаев дал ряд поручений в связи с ситуацией в Кордайском районе
К сожалению, есть погибшие и раненые.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сделал заявление по ситуации в Жамбылской области, передает zakon.kz.
Ниже приводим текст заявления, размещенный на сайте Акорды.
Уважаемые казахстанцы!
Сегодня ночью в ряде населенных пунктов Кордайского района Жамбылской области произошли стычки и групповая драка между местными жителями.
Этой ситуацией попытались воспользовались провокаторы.
К сожалению, есть погибшие и раненые.
Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших граждан.
Желаю скорейшего восстановления пострадавшим.
В настоящее время ситуация находится под контролем полиции и Национальной гвардии.
Государственным органам необходимо принять срочные меры по устранению последствий этого серьезного инцидента.
В связи с этим поручаю:
Первое. Создать Правительственную комиссию по ликвидации последствий событий в Кордайском районе под председательством заместителя премьер-министра Сапарбаева Бердибека Машбековича.
Прежде всего, следует выяснить основные причины конфликта.
Необходимо обеспечить оперативное решение вопросов социально-экономического и гуманитарного характера.
Правительственная комиссия совместно с акимом Жамбылской области должна организовать похороны погибших, оценить размер ущерба и принять План восстановления собственности пострадавших.
Всем семьям погибших и раненых нужно оказать необходимую помощь.
Сейчас важно успокоить население. К этой работе подключить Ассамблею народа Казахстана, а также авторитетных людей на месте.
Второе. Генеральному прокурору необходимо взять на особый контроль расследование событий в Кордайском районе и создать для этого межведомственную следственно-оперативную группу.
Виновные должны быть строго наказаны.
Третье. Комитет национальной безопасности, Генеральная прокуратура должны провести необходимые следственные мероприятия и привлечь к ответственности лиц, призывающих к межнациональной розни, распространяющих провокационные слухи и дезинформацию.
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