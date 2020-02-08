Мужчину оштрафовали на 132 тысячи за курение в самолете

С начала года на объектах авиа и железнодорожного транспорта страны выявлено более шести тысяч административных правонарушений.

Жителя Киева оштрафовали на 132 550 тенге за курение в самолете, передает zakon.kz.

Сообщение на пульт Линейного отделения полиции в аэропорту Алматы поступило 6 февраля. На борту самолета Air Astana сообщением "Сеул-Алматы" 34-летний мужчина курил сигарету.

По факту был составлен административный протокол по статье 441 ч 1-2 КоАП РК (Потребление табачных изделий и (или) электронных сигарет на борту воздушного судна) и наложен штраф в размере 50 МРП.

Также сообщается, что транспортными полицейскими при проведении профилактических мероприятий с начала года на объектах авиа и железнодорожного транспорта страны выявлено более шести тысяч административных правонарушений, в том числе за нарушение запрета курения 611 случаев.

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