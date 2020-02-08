Нигматулин о событиях в Кордае: необходимо сохранять стабильность в обществе
Ситуация на контроле руководства страны - спикер Мажилиса.
Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин высказался о трагических событиях в Кордайском районе Жамбылской области, передает zakon.kz.
Своим мнением Нурлан Нигматулин поделился в личном аккаунте в Twitter.
Выражаю соболезнования семьям погибших, желаю выздоровления пострадавшим в Кордае. Ситуация на контроле руководства страны. Группа депутатов Мажилиса с правительственной комиссией работает на месте событий. Наша общая задача – не поддаваться провокациям, сохранять стабильность, - написал спикер Мажилиса.
Нурлан Нигматулин также выразил уверенность, что правоохранительные органы в соответствии с поручением Главы государства проведут тщательное и всестороннее расследование причин и обстоятельств произошедшего, привлекут всех зачинщиков и участников беспорядков к ответственности по всей строгости закона.
Спикер Мажилиса также акцентировал внимание на важности скорейшего создания условий для возвращения к нормальной повседневной жизни всех тех людей, которые оказались в сложной ситуации в результате трагических событий в Кордае.
Как подчеркнул Нурлан Нигматулин, именно мир, межэтническое и межконфессиональное согласие все годы Независимости позволяют Казахстану стабильно развиваться, а казахстанскому народу быть уверенным в своем будущем и будущем своих детей.
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