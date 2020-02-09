В Кордайском районе объявили режим ЧС

Решение вводится в действие с 8 февраля 2020 года.

Аким Жамбылской области объявил о введении чрезвычайной ситуации техногенного характера местного штаба, передает zakon.kz.

В соответствии Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Законом Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года "О гражданской защите", аким Жамбылской области решил:

1. Объявить чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного масштаба на территории Кордайского района Жамбылской области с 21.00 часов 8 февраля 2020 года.

2. Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации назначить первого заместителя акима области Б.Орынбекова и поручить провести соответствующие мероприятия, вытекающие из данного решения.

3. Настоящее решение вводится в действие с 8 февраля 2020 года.

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