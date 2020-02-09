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Джеки Чан пообещал миллион юаней создателю вакцины от коронавируса

Актер выразил надежду на то, что это ускорит появление препарата.

Фото : 24kz9 февраля 2020, 09:27

Голливудский актер китайского происхождения Джеки Чан объявил вознаграждение в один миллион юаней (54 млн тенге) ученому, который разработает вакцину от коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Известный мастер боевых искусств и режиссер объявил о своем предложении в китайской соцсети weibo.

Я не хочу видеть пустые улицы, которые должны процветать. Я не хочу видеть грустных людей, которым следовало бы наслаждаться жизнью, - сказал Джеки Чан.

Актер написал, что готов лично поддержать сообщество ученых. Он пообещал передать вознаграждение любому исследователю вне зависимости от того, в какой стране велись разработки. Главное, чтобы препарат был эффективным и мог спасти зараженных.

Джеки Чан добавил, что для него миллион юаней небольшая сумма. Важно, чтобы улицы китайских городв не были безлюдными. Весь мир должен вернуться к нормальной жизни, считает актер.


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