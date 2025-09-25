Джеки Чан в чапане "рвет" соцсети: приоткрыта завеса тайны о его визите в Алматы
Сначала в соцсети просочились кадры с ним, сделанные в аэропорту. Теперь появилось видео с актером, судя по заднему плану, на Шымбулаке. Джеки Чан, как и другие звездные гости, примерил казахский чапан, рядом с ним в кадр попал беркут.
Но это не единственная "утечка" относительно актера. Казахстанский предприниматель Таир Марасулов поделился совместным фото с Чаном.
"Братва, жизнь снова показала – мечты реальны. Я встретился не просто со звездой, а с человеком-легендой, кумиром миллиардов – самим Джеки Чаном. Есть моменты, в которые сам до конца не веришь. Даже мечтать о таком не мог. В моем понимании это было из разряда невозможного – оказаться рядом с многоуважаемым Джеки Чаном... ...Его энергетика в 70 лет просто бешеная. Человек, у которого за всю жизнь не было негативного фидбэка от публики. И мне выпала честь провести с ним 4 часа: я был на многих закрытых тусах, но эта", – подписал публикацию бизнесмен.
Он и приоткрыл завесу тайны о причинах пребывания легендарного актера в Казахстане. По словам Марасулова, напрямую с Джеки Чаном начала работать казахстанская медиакомпания Salem Entertainment, занимающаяся съемками фильмов, сериалов, шоу. Пока полной информации о проекте нет.
Казахстанцев буквально захлестнул восторг от того, что нашу страну посетил легендарный Джеки Чан:
- Реал-мадрид не дышит по сравнению с такой Легендой
- вот он легенда, а не ваши там Криш и Месси
- Из всех китайцев в мире, Джеки самый самый
- Вот это Легенда понимаю
- вот это желанный гость всегда
- вообще нет кумиров по жизни...., этот единственный!
- Это круто! Настоящая звезда!
- Надеюсь, его встретили даже лучше чем Jlo
- кумир всех
- Это фото будет покруче, чем с Джей Ло
- Кумир нашего детства! Джеки легенда
А побывавшая недавно в Казахстане американская группа Backstreet Boys посвятила Казахстану отдельный пост.