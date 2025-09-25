Джеки Чан в чапане "рвет" соцсети: приоткрыта завеса тайны о его визите в Алматы

Легендарный гонконгский, китайский и американский актер, каскадер, режиссер Джеки Чан взбудоражил казахстанцев появлением в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Сначала в соцсети просочились кадры с ним, сделанные в аэропорту. Теперь появилось видео с актером, судя по заднему плану, на Шымбулаке. Джеки Чан, как и другие звездные гости, примерил казахский чапан, рядом с ним в кадр попал беркут.

Но это не единственная "утечка" относительно актера. Казахстанский предприниматель Таир Марасулов поделился совместным фото с Чаном.

"Братва, жизнь снова показала – мечты реальны. Я встретился не просто со звездой, а с человеком-легендой, кумиром миллиардов – самим Джеки Чаном. Есть моменты, в которые сам до конца не веришь. Даже мечтать о таком не мог. В моем понимании это было из разряда невозможного – оказаться рядом с многоуважаемым Джеки Чаном... ...Его энергетика в 70 лет просто бешеная. Человек, у которого за всю жизнь не было негативного фидбэка от публики. И мне выпала честь провести с ним 4 часа: я был на многих закрытых тусах, но эта", – подписал публикацию бизнесмен.

Он и приоткрыл завесу тайны о причинах пребывания легендарного актера в Казахстане. По словам Марасулова, напрямую с Джеки Чаном начала работать казахстанская медиакомпания Salem Entertainment, занимающаяся съемками фильмов, сериалов, шоу. Пока полной информации о проекте нет.

Казахстанцев буквально захлестнул восторг от того, что нашу страну посетил легендарный Джеки Чан:

Реал-мадрид не дышит по сравнению с такой Легендой

вот он легенда, а не ваши там Криш и Месси

Из всех китайцев в мире, Джеки самый самый

Вот это Легенда понимаю

вот это желанный гость всегда

вообще нет кумиров по жизни...., этот единственный!

Это круто! Настоящая звезда!

Надеюсь, его встретили даже лучше чем Jlo

кумир всех

Это фото будет покруче, чем с Джей Ло

Кумир нашего детства! Джеки легенда

А побывавшая недавно в Казахстане американская группа Backstreet Boys посвятила Казахстану отдельный пост.