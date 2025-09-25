#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Джеки Чан в чапане "рвет" соцсети: приоткрыта завеса тайны о его визите в Алматы

Китайский актер Джеки Чан, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2025 18:06 Фото: Instagram/jackiechan
Легендарный гонконгский, китайский и американский актер, каскадер, режиссер Джеки Чан взбудоражил казахстанцев появлением в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Сначала в соцсети просочились кадры с ним, сделанные в аэропорту. Теперь появилось видео с актером, судя по заднему плану, на Шымбулаке. Джеки Чан, как и другие звездные гости, примерил казахский чапан, рядом с ним в кадр попал беркут.

@.101.beq #джеки#чан#так ♬ На связи – Truwer & Экси & CAPTOWN & Niman & Fardi

Но это не единственная "утечка" относительно актера. Казахстанский предприниматель Таир Марасулов поделился совместным фото с Чаном.

"Братва, жизнь снова показала – мечты реальны. Я встретился не просто со звездой, а с человеком-легендой, кумиром миллиардов – самим Джеки Чаном. Есть моменты, в которые сам до конца не веришь. Даже мечтать о таком не мог. В моем понимании это было из разряда невозможного – оказаться рядом с многоуважаемым Джеки Чаном... ...Его энергетика в 70 лет просто бешеная. Человек, у которого за всю жизнь не было негативного фидбэка от публики. И мне выпала честь провести с ним 4 часа: я был на многих закрытых тусах, но эта", – подписал публикацию бизнесмен.

Он и приоткрыл завесу тайны о причинах пребывания легендарного актера в Казахстане. По словам Марасулова, напрямую с Джеки Чаном начала работать казахстанская медиакомпания Salem Entertainment, занимающаяся съемками фильмов, сериалов, шоу. Пока полной информации о проекте нет.

Казахстанцев буквально захлестнул восторг от того, что нашу страну посетил легендарный Джеки Чан:

  • Реал-мадрид не дышит по сравнению с такой Легендой
  • вот он легенда, а не ваши там Криш и Месси
  • Из всех китайцев в мире, Джеки самый самый
  • Вот это Легенда понимаю
  • вот это желанный гость всегда
  • вообще нет кумиров по жизни...., этот единственный!
  • Это круто! Настоящая звезда!
  • Надеюсь, его встретили даже лучше чем Jlo
  • кумир всех
  • Это фото будет покруче, чем с Джей Ло
  • Кумир нашего детства! Джеки легенда

А побывавшая недавно в Казахстане американская группа Backstreet Boys посвятила Казахстану отдельный пост.

Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
