Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Массовая драка школьников произошла в Уральске

Полицейские начали досудебное расследование по статье "Хулиганство".

Фото : мой город9 февраля 2020, 11:23

В Уральске расследуют массовую драку школьников на площади Первого президента, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Мой город".

Видео потасовки группы школьников распространилось 8 февраля среди пользователей WhatsApp.

Судя по кадрам, конфликт произошел на площади Первого президента, возле центра культуры и искусства имени Кадыра Мырза Али. Группа разделена на две части, от каждой из которых вышли по три представителя и начали драться между собой. Запись прерывается, когда несколько парней оказались на земле и их начали жестоко пинать по головам.

За дракой наблюдали еще около 15 подростков. В результате принятых мер установлены личности участников драки, которыми оказались учащиеся одной из школ города. Подросткам 15 и 16 лет. Кроме них, мы установили личность свидетелей и очевидцев инцидента. Факт зарегистрирован в ЕРДР. С заявлением в полицию никто не обращался, - рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

Полицейские начали досудебное расследование по статье "Хулиганство".


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты