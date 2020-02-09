Массовая драка школьников произошла в Уральске

Полицейские начали досудебное расследование по статье "Хулиганство".

В Уральске расследуют массовую драку школьников на площади Первого президента, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Мой город".

Видео потасовки группы школьников распространилось 8 февраля среди пользователей WhatsApp.

Судя по кадрам, конфликт произошел на площади Первого президента, возле центра культуры и искусства имени Кадыра Мырза Али. Группа разделена на две части, от каждой из которых вышли по три представителя и начали драться между собой. Запись прерывается, когда несколько парней оказались на земле и их начали жестоко пинать по головам.

За дракой наблюдали еще около 15 подростков. В результате принятых мер установлены личности участников драки, которыми оказались учащиеся одной из школ города. Подросткам 15 и 16 лет. Кроме них, мы установили личность свидетелей и очевидцев инцидента. Факт зарегистрирован в ЕРДР. С заявлением в полицию никто не обращался, - рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

Полицейские начали досудебное расследование по статье "Хулиганство".

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