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Выросло число жертв беспорядков в Кордайском районе

Нынешнее состояние других пострадавших, медики пока не сообщают.

Фото : сервис поиска врача9 февраля 2020, 11:42

Число жертв беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области возросло до 10 человек, сообщает zakon.kz со ссылкой на 24.kz.

Об этом сообщили в специально созданном оперативном штабе.

В центральную больницу Кордайского района были доставлены большинство пострадавших. На данный момент там находятся 27 человек, многие из которых получили огнестрельные ранения.

Нынешнее состояние пострадавших, медики пока не сообщают. Врачи находятся на обходе.


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