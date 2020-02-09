Полицейские не применяли оружие во время беспорядков в Масанчи

Пять сотрудников получили ранения.

Заместитель министра внутренних дел РК Алексей Калайчиди на брифинге в СЦК сообщил о том, что пять сотрудников полиции пострадали в результате беспорядков в Масанчи, оружие они не применяли, передает zakon.kz.

Спикер еще раз озвучил хронологию событий того дня.

Примерно в 19:00 на окраине села Масанчи между местными жителями на почве хулиганских побуждений произошла групповая драка, в которой приняли участие около 70 человек. К месту конфликта прибыли сотрудники Кордайского отдела полиции. В это время провокаторы и очевидцы снимали этот инцидент и с различными комментариями рассылали в соцсети. Это спровоцировало эскалацию конфликта и вовлечение в него жителей близлежащих населенных пунктов.

Статистика по этому факту уже озвучивалась, это порядка 300 человек. В этой связи в поселок Масанчи из Актобе для обеспечения правопорядка были направлены дополнительные силы из трех близлежащих районов. Вместе с тем, агрессивно настроенная молодежь отказывалась подчиняться законным требованиям полицейских и оказывала активное, злостное сопротивление, с применением камней, металлических предметов и даже огнестрельное оружие. Постепенно конфликт распространился на села Алкоты и Бул Акбота и сопровождался поджогами домостроений. К месту происшествий прибыли сотрудники Нацгвардии после чего конфликт поэтапно был локализован примерно к 2-м часам ночи, -рассказал Калайчиди.

В результате погибли 10 человек, 43 госпитализированы. Сейчас в больнице 39 человек.

Калайчиди выразил соболезнования родным погибших.

В числе получивших ранения 5 наших сотрудников, трое из них получили огнестрельные ранения. Но при этом хотелось бы отметить, что оружие полицейские не применяли, - сказал спикер.

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