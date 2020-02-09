Установлены провокаторы, призывавшие к беспорядкам на барахолке в Алматы

Со всеми будут разбираться.

Заместитель министра внутренних дел РК Алексей Калайчиди в кулуарах СЦК сообщил, что призывавшие к беспорядкам на алматинской "барахолке" установлены, передает zakon.kz.

Cлово "задержаны" опущу, но скажу, что эти лица установлены. Мы будем разбираться со всеми, потому что там в зависимости от содержания этих призывов, есть состав административных правонарушений, есть состав уголовных, - пояснил он.

Утром 8 февраля стало известно, что рынки на барахолке в Алматы закрыты. И туда стянули полицию, военных. Министр информации и общественного развития Даурен Абаев в кулуарах СЦК объяснил, что эта мера принята для обеспечения безопасности, так как звучали призывы устроить там беспорядки.

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