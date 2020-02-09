Все разрушенные дома будут восстановлены - Сапарбаев

Возвращающиеся казахстанцы проходят границу в упрощенном режиме.

Минувшей ночью в Кордайском районе Жамбылской области не было зарегистрировано фактов нарушения правопорядка, сообщает zakon.kz.

Ситуация стабилизировалась, жизнь сельчан возвращается в нормальное русло, - рассказал заместитель премьер-министра Республики Казахстан Бердибек Сапарбаев на официальном сайте премьер-министра РК.

Второй день работы Правительственной комиссии начался с объезда сел и пограничных пунктов пропуска.

На пограничном посту "Карасу" людей практически нет, очереди прибывающих из Кыргызстана выстроились на пункте "Аухатты". Это казахстанцы, накануне выехавшие в соседнюю республику, возвращаются в свои дома. Среди них много женщин и детей.

Бердибек Сапарбаев обратился к соотечественникам с просьбой сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.

Просим вас не идти на провокации. Все дома, которые были разрушены, мы их восстановим, окажем семьям помощь. Наши специалисты работают, оценивают ущерб. Еще раз мы ко всем обращаемся, скажите своим близким, которые уехали, которые сейчас находятся в Кыргызстане у своих родственников – надо возвращаться, - сказал заместитель премьер-министра собравшимся на пропускном пункте.

Он так же заверил, что ситуация в районе стабилизировалась.

По поручению Президента К. Токаева сюда приехала специальная Правительственная комиссия, в составе которой руководители государственных и правоохранительных органов. За прошедшие сутки никаких происшествий и правонарушений не было отмечено. Ситуация нормализовалась. Силами правоохранительных органов обеспечены порядок и безопасность. Еще раз прошу вас не поддаваться на провокации, - подчеркнул Сапарбаев.

Стоит отметить, что возвращающиеся казахстанцы проходят границу в упрощенном режиме.

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