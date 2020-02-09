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Обрушилась крыша столичного спорткомплекса "Астана Арена"

ЧП произошло из-за снега, который скопился на крыше здания.

Фото : википедиа9 февраля 2020, 14:50

ЧП произошло в Нур-Султане 9 февраля, сообщается, что после обеда сотрудники стадиона приступят к ремонту крыши, сообщает zakon.kz.

Обрушение кровли произошло частично. Всему виной большое количество снега, скопившегося на крыше.

"Произошла частичная поломка стеклянной отделки кровли из поликарбоната, заменителя стекла на площади восьми квадратных метров. В результате никто не пострадал", – говорится в сообщении ДЧС Нур-Султана.

Во время инцидента в здании "Астана-Арена" находились клиенты. Сообщается, что сотрудники спортивного комплекса приступят к ремонту кровли, как только уберут снег.


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