Обрушилась часть крыши аэропорта в Тунисе

Обрушилась часть крыши здания тунисского международного аэропорта Монастир имени Хабиба Бургибы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет информационное агентство TAP, причины ЧП пока неизвестны.

Отмечается, что министр транспорта Туниса Раби Маджиди призвал управляющую компанию TAV выполнить свои обязательства, предусмотренные условиями договора в кризисных ситуациях.

Информации о пострадавших в результате инцидента пока нет.

Ранее сообщалось, что в Гамбурге мужчина протаранил шлагбаум и выехал на летное поле, остановившись у одного из самолетов Turkish Airlines. Мужчина держал в заложниках собственную дочь и требовал позволить ему вылететь с ней в Турцию. Позднее он сдался полиции.