О событиях в Кордае. Виноват каждый, кто взял в руки палку

Все усиливается беспомощностью полиции, на кадрах из соцсетей видно, как полицейские, судя по всему местные, даже не пытаются вмешаться.

Очень важно отметить оперативную реакцию на ситуацию верховной власти, которая всеми силами пыталась перекрыть полный непрофессионализм своих представителей на местах и полную дезорганизацию силовиков.

Казахстан сегодня испытывается на прочность. После тридцати лет независимости, пришло время транзитного периода - и не столько Главы государства, сколько смены поколенческих парадигм, приоритетов, ценностей, паттернов. Самый сложный период. Проверяется на прочность, на зрелость, существующая национальная идея, экономическая и политическая осознанность, в целом зрелость государственных институтов и гражданского общества.

Пылающие села Жамбыльской области, ужасающие картинки в социальных сетях, это словно не с нами, словно меняющиеся кадры, из точек нестабильности в других, далеких странах. Но это не так, это здесь и сейчас. Разъяренная толпа почувствовала безнаказанность. Горят дома, магазины, бензоколонки. Стреляют из ружья. Навскидку. Камни, железные палки, и голос за кадром: "Молодчики, казактар". Когда это началось? 7 февраля? Кто виноват? Что делать?

Видео с телами погибших. Провокаторы, призывающие присоединиться в социальных сетях. Страх от того, что все выйдет из-под контроля и перекинется в другие города и села. У погрома нет сознания. Он реагирует на импульс. Есть свой - чужой. И тут идентификация предельно проста. Все усиливается беспомощностью полиции. На кадрах, рассылаемых в сети видно, как полицейские, судя по всему местные, даже не пытаются вмешаться.

Самое страшное, что никто не может сказать, с чего все началось. Даже сейчас. В интернете одна версия ярче другой. Драка с полицейскими, пожилой человек с детьми, которому якобы сломали ногу. Фэйки, захлебывающиеся ненавистью. Оскорбления и угрозы тем, кто не разделяет агрессию, чья точка зрения дождаться реальных причин, от тех, кого даже распознать нельзя. И снова огонь, толпы людей на видео, призывающие защитить землю и народ. От кого? Кто тот неведанный враг, который пришел на Жамбылскую землю и сжег дома, магазины, машины?

Сейчас пишут, что погромы стали результатами бытового конфликта. Но вот вопрос, погромы не возникают на неподготовленной почве. Можно долго рассуждать о коррумпированности в полиции, о бедности простого народа, но для национального раскола и ненависть одного народа к другому, должны быть условия. В первую очередь должна быть существенная опасность, но казахи большинство. Бесспорное. Хозяева земли. Они, по сути, не могут чувствовать себя слабыми. Целый мир, который их предки завоевали кровью и потом, на нее никто не посягает, чтобы начать защищать его с оружием в руках.

И да, должны быть причины и их можно очень быстро найти. Оглянуться назад и вспомнить все межнациональные конфликты, начавшиеся с бытовых конфликтов. Не стоит их перечислять. Никогда нет ответа, кто начал драку, которая превратилась в массовые избиения по национальному признаку. И тут самое важное. Ответственность тех, кто присоединился. Никто и никогда не отвечал за это. Вот и сегодня, всех, кто участвовал в беспорядках, отпустили. Впервые были погибшие в столкновениях, но никого, кто виноват, пока не нашли. А ведь виноват каждый, кто взял в руки палку и вышел на улицу, участвовать в конфликте, который его, по сути, не касается.

Кто поджигал дома, переворачивал машины и грабил магазины? Кто кидал камни? Кто избивал? Кто призывал в ряды воинствующих? Кто распространял фэйковые сообщения? Ответ - никто, точнее ответ - "какая разница, Государство снова все решит", словно заботливая семья, "раскидается" с пострадавшим в ДТП, в котором их пьяное дитя сбило пешехода.

Это будет повторяться снова и снова и жертв будет все больше и больше, потому что никто не отвечает. Полиция отказывается реагировать на ненависть, разжигаемую в социальных сетях. И не важно, на какие малые группы она направлена. На китайцев, приносящих пользу экономике страны, строящих дороги и заводы, на уйгуров, на русских колонизаторов, на геев. Разве это не страшно? Летом известный элитолог призывал уничтожать лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией в сети, его перепечатали местные СМИ. Силовики не нашли в таком призыве состава преступления.

А оскорбления на интернет площадках? Выходящие за любые рамки дозволенности, не важно по какому поводу. Хоть кого-нибудь привлекли? Кто-то понес наказание? Никто не призывает к ужесточению, это путь в никуда, есть неотвратимость, она куда важнее.

Насилие - всегда последствие безнаказанности. Власть проверяют, на сколько она толерантна к проявлениям агрессии. Националисты, фашиствующие национал-патриоты с люстрационными вылазками к инакомыслящим. Многочасовые эфиры о том, что чужаки незнающие казахский язык - враги. Угрозы и не пресеченный буллинг тех, кто выступает за развитие Казахстана не как мононационального государства с доминированием одной нации над другими, а как страны с возможностями для всех, цивилизованную, с понятным образом будущего.

Волны ненависти. Они в итоге посеяли бурю. Пока она маленькая, локальная, но безнаказанность, это катализатор. Мир и согласие, строится на ответственности за свои поступки. На умении разделять общее от частного. На законности и порядке. На плюрализме мнений, какими бы они не были. Умении выстраивать диалог без скатывания к доисторическим аргументам и воинственности, даже если для этого есть все причины. Желание создать нацию должно быть у всех.

Отторжение к действующим институтам у оппозиционно настроенной части общества, без предложений действующей альтернативы, чревато лишь усилением агрессии. Это исторически не раз доказано.

Культ силы, победы, покорения, доминирующий над культом созидания, культ превосходства над цивилизационным достижением равенства, путь к хаусу, а чтобы увидеть, как он выглядит, достаточно открыть сегодня социальные сети.

Очень важно отметить оперативную реакцию на ситуацию верховной власти, которая всеми силами пыталась перекрыть полный непрофессионализм своих представителей на местах и полную дезорганизацию силовиков. Выступления Президента, его непосредственное вмешательство в ситуацию, чуть ли не с первых минут, добавляют ему кредит доверия, и развязывает руки для реформ, которые назрели. Только происходить они должны, не исходя из мнения радикальных блогеров или оппозиционеров, а исходя из интересов общества, цель которого сохранить мир и благосостояние для всех.

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