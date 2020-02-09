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Свет отключили в четырех областях Казахстана

Названы причины ограничения подачи электричества.

Фото : Pixabay9 февраля 2020, 21:32

Ограничения в подачи электроэнергии были в четырех областях - Алматинской, Кызылординской, Жамбылской и Туркестанской, сообщает zakon.kz.

В связи с отключением на линиях 500 кВ национального оператора АО "KEGOC", были введены ограничения в подачи электроэнергии в четырех областях - Алматинской, Кызылординской, Жамбылской и Туркестанской, - рассказал официальный представитель Минэнерго РК Серикжан Ерментаев.

В данный момент специалисты работают над восстановлением нормального режима подачи электроэнергии.

Информация об отключении света в ряде районов Алматы и Алматинской области появилась накануне. Так сообщалось об отключениях света в селах Байсерке, Боралдае, в городе Капчагай и других, а также в алматинских микрорайонах Куат, Шанырак, Тастак, Аксай и других.


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