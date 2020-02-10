Когда исчезнут КСК и как будет меняться сфера ЖКХ в целом

Участники рынка жилищной сферы пытались разработать единую стратегию и определиться, в каком качестве будут себя позиционировать в новых условиях.

Основные требования нового закона о жилищных отношениях РК и процедуру проведения реорганизации КСК в Объединения собственников имущества (ОСИ) и Простые товарищества (ПТ) как новые формы управления обсудили участники конференции в Алматы, сообщает корреспондент zakon.kz.

Организатором мероприятия выступил интернет-портал "Бюллетень собственника и предпринимателя ЖКХ" совместно с ассоциацией КСК города Алматы при информационной поддержке сетевого издания "Zakon.kz" и ИС "Параграф".

В конференции приняли участие члены правления ЖКХ, прибывшие из разных регионов республики, а также руководители организаций, занимающихся сервисным обслуживанием и управлением общедомового имущества. Участники конференции получили ответы на все интересующие их вопросы, касающиеся сферы ЖКХ. Им были даны разъяснения о первоочередных шагах по избранию совета дома, подготовке и выбору формы управления в форме ПТ и ОСИ, а также даны рекомендации о порядке проведения собрания и выбору сервисной компании.

Как отметил учредитель информационного портала "Бюллетень собственника и предпринимателя ЖКХ", председатель ассоциации КСК г.Алматы, член рабочей группы в Мажилисе по внесению изменений и дополнений в закон о жилищных отношениях РК Аркадий Рубцов, после вступления в законную силу поправок в закон "О Жилищных отношениях", данную отрасль ждут глобальные реформы. И для всех участников рынка необходимо правильно сформулировать дальнейшую стратегию и определиться, в каком качестве они будут себя позиционировать в новых условиях.

Новый закон принят, но огромное количество кривотолков и разноголосицы раздается. И мы пытаемся сделать все возможное для того, чтобы собственникам квартир предоставить адекватную информацию. В настоящий момент в формате этой конференции проводится разъяснительная работа с председателями КСК, управляющими компаний, инициативными группами из собственников квартир. Потому что нам принципиально знать, как правильно двигаться дальше, чтобы избежать всех "острых углов", и мы предпринимаем сейчас все усилия для того, чтобы люди понимали, как им работать согласно новым требованиям. Нам нужна красивая реализация нашей жилищной реформы, чтобы собственники увидели только лучшее. Нам нужен лучший сервис. Нам нужны адекватные цены по расходам на содержание общедомового имущества. Нам нужна нормальная, вменяемая форма управления. И самое главное – нам нужны ценные кадры, которые здесь и сейчас могут возглавить этот процесс, – сказал Аркадий Рубцов.

Он отметил, что по новому закону о ЖКХ, это должны быть специально обученные люди, и такие профессионалы возможно возникнут через год или через два. И для того, чтобы не заполнить возникший вакуум людьми, которые ничего не понимают в этом деле, нужно взять все возможное от старых кадров, которые могут научить новых, инициативных собственников, чтобы они могли понимать свои права и обязанности, знать, какие документы подписывают, что такое сервис и управление, и чтобы они не допустили никаких роковых ошибок.

Наш закон ясно и четко говорит: в настоящий момент мы можем избрать Совет дома. Совет дома это орган управления, где собственники квартир будут играть самую центральную роль. И сейчас принципиально определить, кто эти люди, что они должны будут делать. И им нужно грамотно рассказывать, показывать и объяснять насколько это сложный труд и большая ответственность. Мы желаем нашей республике всего наилучшего в реализации этой реформы и стремимся сделать все возможное для того, чтобы потребительские кооперативы стали ядром и той самой ценностью, которую бы мы не потеряли. Потому что та система обслуживания жилищно-коммунального хозяйства, которая сложилась здесь и сейчас, оставила достаточно большую нишу для собственников квартир, чтобы они могли заниматься управлением и сервисом своего общедомового имущества. И, я надеюсь, что совместно с общественным советом у нас все это дело получится, – продолжил Аркадий Рубцов.

Принявший участие в конференции член общественного совета города Алматы, президент национальной ассоциации кооперативов и других форм экономических сообществ РК, Алматы Казбек Шайх также отметил, что реформа, происходящая в сфере ЖКХ очень волнует горожан. И важно направить этот процесс в конструктивное русло. Ведь надо понимать, что это рабочий процесс, и все вопросы нужно также спокойно решать в рабочем порядке. И необходимо сделать все возможное для того, чтобы этот процесс не создавал трудностей для жителей города.

Принципиально новое в данной реформе то, что если раньше членами кооперативов собственников жилья могли быть только собственники жилого имущества, то сейчас собственники нежилого имущества в помещениях также являются членами этих сообществ и принимают участие в процессе управления и эксплуатации дома. Также, если раньше было КСК, включающее в себя несколько домов, то сейчас – ОСИ или ПТ, состоящее лишь из одного дома и его жильцы сами могут выбрать для себя управляющую компанию. И здесь очень важно понимать роль Совета дома как органа управления. Что же касается самих КСК, то согласно закону, на их полную трансформацию в ОСИ и ПТ отведено время до июля 2022 года. Но пока длится переходный период они остаются, но процесс их трансформации должен начаться уже сейчас, что бы не получилось так, что три года мы будем тянуть и в последний год все ринуться перерегистрироваться, – отметил Казбек Шайх.

В целом, помимо ключевых норм нового законодательства, участников конференции интересовали самые разные вопросы. Так, например, каким образом в простом товариществе будет происходить управление денежных средств и налогообложение физических лиц (председателя ПТ)? Может ли ОСИ иметь в своем штате техперсонал – техничек, дворников и т.д?

Может ли житель дома быть одновременно и председателем ОСИ и директором сервисной компании? Готовы ли банки второго уровня открывать такое количество счетов (ведь если учесть, что только в Алматы насчитывается более 8 тысяч многоквартирных домов и в каждом создан ОСИ, то это получается 8 тысяч юридических лиц), и каким образом ПТ (не являющиеся юрлицом) может открыть счет в банке? Можно ли выбрать одного ревизора на многоквартирный дом? Как заключать договора и работать с сервисными компаниями? Как заменить в многоэтажном доме лифт и сколько это будет стоить?

В общем, всех вопросов просто не перечислить, но стоит отметить, что на каждый из них был получен исчерпывающий ответ. Причем отвечали на них не только эксперты в области ЖКХ, но и специально приглашенные представители крупных компаний, осуществляющих комплексное обслуживание инженерных сетей жилых домов и занимающихся производством и модернизацией лифтового оборудования.

Как отметила соучредитель и главный редактор портала "Бюллетень собственника и предпринимателя ЖКХ" Алия Богаева, эта конференция лишь один из множества предпринимаемых ими шагов по разъяснению проблемных вопросов и нововведений в сфере ЖКХ.

Уже два года мы нацелены именно на сегмент ЖКХ. Это ответы на вопросы, касающиеся деятельности КСК, каких-то сервисных организаций. Это юридические консультации, разбор различных ситуаций с помощью тематических видеороликов. С прошлого года мы выпускаем брошюры "Коммунальный ликбез" для тех, кто не может пользоваться компьютером и привык видеть все на бумаге. Кроме того, мы выпустили справочник для управляющих многоквартирными домами в соответствии с новым законом о жилищных отношениях РК, и на нашем портале обязательно будут публиковаться и разъясняться комментарии к новому закону, и все подзаконные акты. Также с целью изучения лучших практик мы в прошлом году заключили Меморандум с коллегами из Германии и будем работать с ними по улучшению управления домами, сервисного обслуживания, – рассказала Алия Богаева.

Кроме того, по ее словам, портал будет плотно работать и развивать сотрудничество с международной Ассоциацией менеджмента недвижимости, штаб которой находится в Беларуси. Ведь среди стран постсоветского пространства именно в Беларуси и Прибалтике сфера ЖКХ наиболее хорошо развита, а потому и нам есть чему у них поучиться.

Также новым законом предусмотрено обучение домоуправляющих. То есть теперь на эту должность не может быть выбран, кто угодно как раньше, и у кандидата должен быть соответствующий сертификат. Наши эксперты сейчас принимают участие в разработке программы по обучению этих кадров, и она должна быть разработана и утверждена до 1 июля 2020 года. Пока не решено, кто именно будет проводить обучение, но раньше этим занимался Казцентр ЖКХ, а мы ему помогали, проводя практические занятия с помощью опытных и хорошо зарекомендовавших себя представителей Асоциации КСК. И есть вероятность (по крайней мере, мы очень на это надеемся), что Ассоциациям КСК выдадут аккредитацию на обучение, и мы будем сами его проводить. Потому что у нас есть для этого действительно грамотные и профессиональные кадры, – подытожила Алия Богаева.

Напомним, 28 января 2020 года ИС "Параграф" был проведен вебинар, "Поправки в закон РК "о жилищных отношениях": основные направления жилищной реформы", где эксперт рассказал о вводимых новшествах и ответил на основные вопросы, касающиеся сферы ЖКХ.

Владимир Демидов

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