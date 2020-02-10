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В Алматы в ДТП погибли два человека

Полиция выясняет обстоятельства аварии.

Фото : chp_kz10 февраля 2020, 09:36

В Алматы в результате ДТП погибли два человека, передает zakon.kz со ссылкой на Instagram chp_kz.

Авария произошла в улице Розыбакиева не доезжая улицы Байкадамова. Сообщается, что машина марки Lexus двигалась в северном направлении по Розыбакиева на очень большой скорости и врезалась в бетономешалку.

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Два человека погибли, один в тяжелом состоянии передаёт корреспондент @chp_kz. Дтп произошло в Алматы по улице Розыбакиева не доезжая улицы Байкадамова. Со слов очевидцев автомашина Lexus двигалась в северном направлении по Розыбакиева на очень большой скорости на полном ходу врезался в бетономешалку . В результате столкновения два пассажира погибли от полученных травм, на месте а водитель с различными травмами госпитализирован. Далее выяснением всех обстоятельств занимается полиция.#дтп #авария #чп #камеры #алматы #кп #чпалматы #чпкз #likeforlikes #likeforfollow #like4likes #like4follow #лайкивзаимно #взаимныелайки #взаимнаяподписка #лайкзалайк #лайктайм #liketime #kz #carskz #авто #дтпалматы #dtp #дороги #гаи #пдд #новости #almaty#Казахстан#видео #

Публикация от ЧП Казахстан (@chp_kz) 9 Фев 2020 в 3:13 PST

В результате столкновения два пассажира от полученных травм погибли на месте. Водитель госпитализирован. Выяснением обстоятельств занимается полиция.


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