В Алматы в ДТП погибли два человека

Полиция выясняет обстоятельства аварии.

В Алматы в результате ДТП погибли два человека, передает zakon.kz со ссылкой на Instagram chp_kz.

Авария произошла в улице Розыбакиева не доезжая улицы Байкадамова. Сообщается, что машина марки Lexus двигалась в северном направлении по Розыбакиева на очень большой скорости и врезалась в бетономешалку.

В результате столкновения два пассажира от полученных травм погибли на месте. Водитель госпитализирован. Выяснением обстоятельств занимается полиция.

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