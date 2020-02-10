Массовая вырубка деревьев в Бутаковке. Засадят ли пустырь новыми?

После завершения очистки лесосеки осенью 2020 года Парк планирует работы по подготовке почвы для создания лесных культур.

С прошлого года алматинцы и гости города обратили внимание на массовую вырубку деревьев в Бутаковском ущелье. Пояснения по этому поводу были даны - проводится санитарная вырубка. Однако оно не устроило многих. И возмущения продолжаются до сих пор. В связи с этим администрация Иле-Алатауского Нацпарка дала более обширное разъяснение, передает zakon.kz.

Там напомнили, что на месте вырубки деревьев был установлен щит с пояснениями, почему ведется массовая вырубка.

В сентябре 2019 года в Бутаковском ущелье, на территории Каменского лесничества Медеуского филиала Иле-Алатауского ГНПП была начата санитарная рубка деревьев на площади 7,6 га, объемом 526,6 куб. Согласно материалам лесоустройства 2014 года, и фактического санитарного состояния лесов, на данном участке была назначена сплошная санитарная рубка в лесных культурах ели европейской. В таксационных описаниях указывается, что насаждения повреждены энтомовредителями, степень повреждения сильная, насаждение считается погибшим. В целях сохранения и повышения устойчивости насаждений, увеличения их продуктивности, снижения численности стволовых вредителей, уменьшения инфекционного фона болезней, а также повышения пожарной безопасности в лесах, лесовладельцами на участках государственного лесного фонда проводятся сплошные санитарные рубки необходимые для защиты леса от вредителей и болезней. Промедление проведения сплошных санитарных рубок чревато тем, что древесина потеряет все товарные качества и второе может стать рассадником вредителей и болезней, тем самым представляя собой угрозу заражения здоровых насаждений.

Вырубка была разрешена уполномоченным органом Комитета лесного хозяйства и животного мира РК МСХ. Для получения положительного заключения экологической экспертизы, в соответствии с подпунктом 1 п.1 статьи 57-2 Экологического Кодекса РК 9.01.2019 года были проведены общественные слушания. После проведения общественных слушаний получено положительное заключение экологической экспертизы.

Разрешение уполномоченного органа получено, и приказом Комитета лесного хозяйства и животного мира №17-5-6/172 от 23.07.2019 года были утверждены объемы отпуска древесины на корню. На основании этого приказа был выписан лесорубочный билет за №133261.Утвержденные объемы заготовки древесины закончены (валка леса) до 31 декабря 2019 года. Лесорубочный билет продлен на основании приказа № 1-5/341 от 25.12.2019 г. Медеуского филиала до 1 мая 2020 года согласно Правилам отпуска леса на корню.

Сейчас в ущелье Бутаковка в Каменском лесничестве проводится вывозка леса и очистка лесосеки (обрубка сучьев, сортировка, трелевка, раскряжёвка, погрузка и др.работы). Древесина вывозится с верхнего склада в деревообрабатывающий цех Медеуского филиала.

После завершения очистки лесосеки осенью 2020 года Парк планирует работы по подготовке почвы для создания лесных культур. В 2021 году весной на участках вырубки будут посажены сеянцы ели Шренка. Уважаемые жители и гости (туристы) Алматы! Администрация Иле-Алатауского ГНПП просит вас с пониманием отнестись к проводимым лесохозяйственным работам.

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