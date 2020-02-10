Средняя зарплата в Казахстане достигла почти 204 тысяч

Наибольшие зарплаты традиционно получают жители двух нефтяных регионов и обеих столиц.

Среднемесячные заработные платы казахстанцев по итогам четвертого квартала прошлого года составили 203,9 тыс. тенге — сразу на 15,8% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее, передает zakon.kz со ссылкой на finpron.kz.

Как отмечается, с учетом инфляции реальный рост покупательной способности заработных плат составил весомые 9,9%.

Наибольшие зарплаты традиционно получают жители двух нефтяных регионов и обеих столиц. Во всех остальных регионах страны, кроме этой четверки, показатель ниже среднереспубликанского.

В Атырауской области, неизменном лидере по этому критерию, среднемесячная номинальная зарплата составила уже 345,2 тыс. тг — на 7,5% больше, чем годом ранее (и на 1,6% больше с учётом инфляции). На втором месте Мангистауская область с зарплатой в 309,1 тыс. тг, ростом на 10,9% и реальным ростом на 4,7%. В Нур-Султане зарплаты достигли 308,1 тыс. тг, с ростом сразу на 15,1% и увеличением покупательной способности на 8,9%, в Алматы — 248,7 тыс. тг, плюс 12,4% (и 6,9% с учетом инфляции).

Наибольший реальный рост показали зарплаты в ЗКО (на 18,5%), Шымкенте (на 17,3%) и Алматинской области (на 16,4%).

Меньше всего получают жители южных густонаселённых аграрных регионов — Туркестанской (всего 138,1 тыс. тг) и Жамбылской (140 тыс. тг) областей.

При этом самые высокие зарплаты по стране — у трудозанятых в сфере финансовой и страховой деятельности: 402,5 тыс. тг, плюс 10,4% за год, с реальным ростом покупательной способности на 4,7%.

Также в тройку самых высокооплачиваемых отраслей входят научно-техническая сфера (373,4 тыс. тг, плюс 12,3%, с реальным ростом на 6,5%) и промсектор (280, тыс. тг, с номинальным ростом на 9,7% и реальным — на 4,1%).

Впрочем, в промышленности действительно высокие зарплаты получают только работники горнодобывающей сферы — 428,3 тыс. тг. Уже в сегменте переработки зарплаты значительно ниже — всего 234,4 тыс. тг, а в электро- и водоснабжении — лишь 191,6 тыс. и 132,7 тыс. тг соответственно.

Самые низкие зарплаты у казахстанцев, занятых в сельском хозяйстве: всего 127,3 тыс. тг, с ростом на 15,6% и реальным ростом на 9,7%. Также среди аутсайдеров по зарплате работники сфер, обеспечивающих качество человеческого капитала в РК: образования и здравоохранения. Здесь заработные платы также не дотянули даже до 150 тыс. тг в месяц.

Как поясняют аналитики, среднемесячная номинальная заработная плата — по сути номинальный показатель, среднее между всеми зарплатами, а не то, сколько получает среднестатистический житель. Более показательны такие параметры, как медианная и модальная заработные платы.

Медианная заработная плата показывает, сколько получает "средний" казахстанец, то есть больше которой и меньше которой получает по половине работников.

В 2018 году (исследования проводили по итогам апреля) этот показатель составлял всего 106,3 тыс. тг, при том, что среднестатистическая заработная плата в целом за тот же год достигала сразу 162,7 тыс. тг. Расхождение составило весомые 34,7%. Впрочем, в 2017 году расхождение было ещё больше — 45%, а в 2015-м — 45,8%. По сути, подобное сокращение разрыва говорит о постепенном сокращении неравенства в зарплате в целом, что является благоприятным показателем.

Еще один важный показатель — модальная заработная плата, то есть та, которую в рассматриваемый период выплачивали чаще всего. В 2018 году этот показатель составлял всего 80 тысяч тенге.

Минимальный размер заработной платы в 2019–2020 годах составляет 42,5 тыс. тенге. Заметим, в 2018 году показатель был равен всего 28,3 тыс. тенге.

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