На среднюю зарплату в Казахстане можно быть богачом в Иране и нищим в Эстонии

В мировом рейтинге зарплат Казахстан занимает 67-е место среди 97 стран, обогнав Россию, Беларусь, Грузию, Узбекистан. В нашей стране получают больше, чем в Аргентине, но меньше, чем в Албании, сообщает Zakon.kz.

Рейтинг составили эксперты статистической платформы Numbeo – крупнейшей в мире базы данных о стоимости и качестве жизни людей в разных странах. В основу рейтинга легли данные о средней месячной зарплате после уплаты налогов за последние 12 месяцев. Отмечается, что исследовались только те государства, где было опрошено достаточное для статистики число респондентов.

Согласно последним данным, обновленным 19 сентября 2024 года, Казахстан занял в рейтинге 67-ю позицию, расположившись между Таиландом и Россией. Numbeo утверждает, что среднемесячная зарплата в нашей стране составила 279 491 тенге (около 582 долларов США). Этот же показатель в России равен 268 205 тенге.

Интересно, что в начале августа 2024 года Бюро национальной статистики АСПиР РК опубликовало данные, согласно которым среднее значение номинальной заработной платы по республике во втором квартале 2024 года составило 403 251 тенге, что даже за вычетом налогов намного превышает сумму, указанную в рейтинге.

Из других стран Центральной Азии в рейтинг вошел только соседний Узбекистан. Он занимает 76-ю строчку с зарплатой в 210 734 тенге (439 долларов).

Фото: numbeo

Из числа стран СНГ самые высокие зарплаты в государствах Прибалтики: 33-е место занимает Эстония – 783 193 тенге (1630 долларов), 39-е место у Литвы – 677 847 тенге (1411 долларов), 41-е – у Латвии – 585 996 тенге (1219 долларов).

Другие страны бывшего СССР расположились в рейтинге следующим образом: Армения – на 64-м месте – 290 116 тенге (604 доллара), Молдова – на 65-м – 288 644 тенге (602 доллара), Беларусь – на 69-м – 249 313 тенге (519 долларов), Азербайджан – на 75-м – 210 923 тенге (439 долларов), Украина – на 81-м – 189 228 (394 доллара).

Страны с зарплатой от 18 000 до 3 450 000 тенге. Фото: Numbeo

В первую пятерку стран мира с самой высокой заработной платой вошли: Швейцария – 3 450 070 тенге (7 187 долларов); Люксембург – 2 894 673 тенге (6 030 долларов); США – 2 179 220 тенге (4 540 долларов); Сингапур – 2 154 813 тенге (4 489 долларов); Катар – 2 016 837 тенге (4 201 доллар).

Что касается Ирана, вынесенного в заголовок статьи, то там средняя зарплата 128 482 тенге, или 267 долларов. Ранее мы сравнили, где качественней и безопасней жить – в Казахстане или в Бразилии.