В поисках истины: Рыжаковы просят Президента взять под контроль расследование дела о смерти Лизы

К слову, Пылаевы тоже обратились к Президенту Токаеву с просьбой взять расследование дела о смерти 6-летней Лизы на контроль.

В Алматы год назад, 12 мая, в семье Пылаевых и Рыжаковых случилась трагедия – умерла 6-летняя Лиза. Ее тело обнаружили в саду под статуей. Результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что у девочки были сломаны шейные позвонки, а на теле обнаружили ряд ран. Было начато расследование по статье "Убийство". С тех пор прошло девять месяцев, но подозреваемых все еще нет. Дело обрело широкий резонанс: отец считает, что девочку убили в доме матери, а мать не знает причины, но предполагает, что Лиза погибла в результате несчастного случая. Zakon.kz рассказывает, что произошло в тот день, причем здесь садовник из Узбекистана и зачем обе стороны конфликта обратились к Президенту.

С чего все началось

12 мая 2019 года в воскресный день Леонарда Рыжакова была дома, присматривала по обыкновению за внуками. Их у нее шестеро, самой младшей Лизе 6 лет. Семья большая: муж, дочери, зять, внуки.

В тот день дома были Лиза, ее бабушка, дедушка, мама, сводные брат и сестра, остальные члены семьи уехали в кино.

14-летний подросток делал вместе с бабушкой уроки, дедушка Сергей Рыжаков только вернулся из дальней командировки и прилег отдохнуть в своей комнате на третьем этаже, мама Марина Рыжакова плохо себя чувствовала, лежала в своей комнате.

"Когда я с внуком занималась, Лизочка прибежала, говорит: "Маме совсем плохо. Бабушка, дай ей таблетки". Мы с ней нашли таблетки и она ушла", - рассказывает Леонарда Рыжакова.

Вечером женщина спустилась в кухню и заметила, что боковая дверь в помещение открыта, хотя обычно ее закрывали из-за пятерых щенят хаски. Скорее всего, в сад вышла Лиза, подумала она и попросила садовника ее найти.

Первым Лизу увидел Ухтам Махмудов – тот самый садовник. По его словам, маленькая девочка лежала под садовой статуей, которая весит более 90 килограммов. Вытащив ее из-под статуи, он побежал в дом.

"Он мне говорит – Лиза лежит. Я не помню, как туда добежала, у меня был шок. Я схватила ее, побежала наверх и начала истошно кричать", - говорит Леонарда Рыжакова.

В больницу Лизу повезли дедушка и мама. Скорую вызывать не стали– долго бы ехала, объясняют они. Марина Рыжакова отмечает: в машине делала дочери искусственное дыхание, ей показалось, что малышка была жива и даже издавала странные звуки. Когда они приехали в 12-ю городскую больницу, девочку поместили в реанимацию. Марина позвонила бывшему мужу Александру Пылаеву с просьбой приехать. Спустя некоторое время семье сообщили, что Лизы больше нет.

Похороны состоялись через два дня. Горе разъединило семьи вместо того, чтобы сплотить.

"Он (отец Лизы Александр Пылаев - ред.) нас не допустил на похороны, написал нам столько гадостей, выставил на общий обзор фотографии с травмами ребенка. Он специально сказал: "Так уж и быть, можешь приехать на похороны, посмотреть, что ты наделала", чтобы меня показать каким-то монстром. Он не дал ни гроб выбрать, ни помочь, выкинул мой венок. Он посчитал, что только он имеет право на ее тело после смерти", - говорит мама Лизы.

Рыжаковы не знают, но предполагают, что Лиза умерла в результате несчастного случая. Девочка вышла в сад с куском пиццы и, возможно, начала кормить щенят хаски. Животные могли выхватывать еду из ее рук. Возможно, испугавшись, она прыгнула на статую, которая весит более 60 килограммов, чтобы щенки ее не укусили и свалилась. Некоторые раны могли образоваться от укуса собаки.

По этому поводу семья Рыжаковых консультировалась с экспертами-криминалистами ДВД, а также с кинологами. Они подтвердили, что собака породы Хаски действительно близка к людям и могла попытаться спасти девочку, стараясь вытащить ее из-под статуи.

Что говорит судмедэкспертиза

Полиция завела уголовное дело по статье "Убийство". Были проведены экспертизы.

"Ничего подобного, что утверждает Пылаева Алла о повреждениях, в экспертизе нет. Ни о каком хлоре разговоров не было. Ничего не говорится о том, что ей свернули шею, о 14 рублено-резаных ранениях тоже нет. Говорить о том, что ребенка помыли, раны обработали йодом – домыслы", - говорит адвокат Рыжаковых Избуллам Авутов.

Он рассказал, что результаты судебно-медицинской экспертизы, где описывался механизм образования травм, вызвали массу вопросов. Был допрошен сам эксперт, но его ответы не развеяли сомнения. В итоге следствие назначило комплексную экспертизу.

Следующая экспертиза исключила версию о наезде автомобиля и падении на Лизу статуи. Вместе с тем были выявлены следы, дающие основания предполагать, что трагедия произошла в саду.

Достоверно известно, что ребенка действительно доставили мертвым с температурой 32 градуса. Так произошло, потому что Лиза лежала на холодной земле под холодной статуей. Врачи фактически завезли в реанимацию труп, ведь повреждения Лизы были не совместимы с жизнью, рассказал адвокат.

"Мы недавно по другому делу приглашали в суд реаниматолога, и он сказал, что: "Мы обязаны проводить реанимационные мероприятия. Всякое бывает, человек может ожить", - говорит Избуллам Авутов, добавив, что они не согласны с выводами экспертизы.

Распространение информации

Пылаевы, по словам представителя Рыжаковых, "распространяют недостоверные сведения", "льют грязь" через СМИ, "создают негативную реакцию общественности про их семью" и даже проводят пресс-конференцию.

По этому факту адвокаты Рыжаковых подали заявление в прокуратуру и полицию.

"Я вообще не понимаю для чего он (Александр Пылаев – ред.) это сделал. Разбирательство и расследование было бы по-любому, но зачем все это предавать такой огласке… Не знаю, какую он цель преследует: деньги, пиар. Я не понимаю, чего он хочет. Я проживаю самый страшный момент в своей жизни, мне не хочется выносить все на общественность. Это мое горе как мамы", - говорит Марина Рыжакова.

Кого арестовали

Сейчас по делу о смерти 6-летней Елизаветы Пылаевой задержан один человек – тот самый садовник, который и нашел девочку. Он обвиняется в даче заведомо ложных показаний.

40-летний узбекистанец Ухтам Махмудов работал в семье Рыжаковых уже 12 лет. Известно, что он набожный человек, пять раз в день читает намаз. В мае 2019 года была ораза и он, сделав разговение, пошел кормить собак. Тут и встретил Леонарду Рыжакову, которая попросила его поискать Лизу.

После смерти девочки Махмудова водворили в приемник-распределитель на 15 суток за неправильно заполненные документы, хотя документы у него были в порядке, утверждают Рыжаковы.

"Мы понимали цель его задержания, но никаких жалоб не подавали, чтобы не мешать следствию, и чтобы они могли проверить все версии, используя допустимые методы", - говорит адвокат.

2 февраля 2020 года садовника арестовали во второй раз за то, что он, по мнению следствия, "неправильно" называет время обнаружения Лизы и доставления ее в больницу.

Адвокаты отметили, что обжалуют законность его задержания.

Обращение к Президенту Казахстана

Семья Рыжаковых обратилась к Президенту.

"Возможно, мы и дальше молчали бы, чтобы не препятствовать следствию своими версиями и догадками, но после той пресс-конференции от 5 февраля 2020 года, что провела Пылаева Алла, мы обязаны ответить на этот злобный и гнусный выпад. Мы подали соответствующие жалобы в МВД и Генеральную прокуратуру, где поставили их в известность, что также будем обращаться к вам", - говорится в обращении.

У них три просьбы:

1. Взять на личный контроль расследование дела о смерти Лизы, а также расследования в отношении садовника, который подозревается в даче ложных показаний.

2. Оградить семью Рыжаковых и Ухтама Махмудова от "незаконных преследований со стороны правоохранительных органов".

3. Дать указание передать дело для дальнейшего расследования в Департамент специальных прокуроров Генеральной прокуратуры Казахстана.

Пылаевы, к слову, на пресс-конференции тоже обратились к Президенту Касым-Жомарту Токаеву с просьбой взять расследование на контроль.

Заключение

Рыжаковы хотят правды. Вместе с тем, у них нет оснований считать, что невинного ребенка кто-то мог убить.

После того, как случилась трагедия, мама Лизы была вынуждена отправить детей от первого брака заграницу к их отцу – в школе на них началась травля.

Старший сын перестал разговаривать. Последнее, что он сказал: "Мамочка, зачем наша Лиза выбежала на улицу", рассказывает Марина. Другая дочка часто плачет, говоря, что скучает по сестре. Сама Марина сейчас ходит к врачам и в церковь.

Семья Рыжаковых обращается к органам следствия, прокуратуры и всем надзорным органам с инициативой провести дополнительную экспертизу с привлечением высококвалифицированных судебно-медицинских экспертов, в том числе иностранных, и самое главное, специалистов со стороны обеих семей Рыжаковых и Пылаевых. Они заинтересованы в том, чтобы правда восторжествовала не меньше семьи Пылаевых.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!