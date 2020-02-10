Как казахстанцы восприняли ОСМС?

На эту тему будет проведен вебинар.

На сайте zakon.kz 27 февраля пройдет вебинар с организаторами ОСМС на тему "Как казахстанцы восприняли медстрахование".

В частности, будут рассмотрены такие темы:

- Краткие итоги первого месяца работы ОСМС в Казахстане.

- В чем разница между ГОБМП и ОСМС.

- Ситуация с гражданами, которые не определились со статусом застрахованности.

- Каких медицинских услуг стало больше благодаря ОСМС.

Вебинар проведет Сауле Кисикова, руководитель Управления общественного здравоохранения города Нур-Султан, доктор медицинских наук, магистр делового администрирования.

Государственное учреждение "Управление общественного здравоохранения города Нур-Султан" является государственным органом Республики Казахстан, осуществляющим реализацию государственной политики в области здравоохранения на территории города Нур-Султан.

Миссия Государственного учреждения "Управление общественного здравоохранения города Нур-Султан":

- реализация государственной политики в области здравоохранения города Нур-Султан и обеспечение населения доступной и качественной медицинской помощью в соответствии с единой национальной политикой по вопросам охраны здоровья населения;

- совершенствование и реализация мер по охране и укреплению здоровья населения, профилактика заболеваний и травм, увеличение продолжительности активной жизни и трудоспособности.

Сбор вопросов на тему медстрахования будет проходить с 10 февраля по 24 февраля 2020 года. Пожалуйста, при отправке вопросов придерживайтесь указанных выше тем.

Для того, чтобы задать вопрос, перейдите по ссылке.

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