Последние данные о пострадавших в Кордайском районе

В стационарах находятся 43 пациента.

Вице-министр здравоохранения Казахстана Надыров Камалжан рассказал о проводимой медицинской помощи пострадавшим в Кордайском районе, передает zakon.kz.

Данный пост я хотел бы начать со слов соболезнования родным и близким погибших при инциденте в Кордае. Вся страна скорбит вместе с вами. По поручению Президента РК Правительственная комиссия по ликвидации последствий событий в Кордайском районе во главе с заместителем премьер-министра РК Бердибеком Сапарбаевым прибыла в Жамбылскую область. Создан круглосуточный штаб на базе министерства здравоохранения. Задача поставленная Министром здравоохранения - координация работы медицинской службы на месте, минимизация потерь, - отметил он на своей странице в Facebook.

На сегодняшний момент всего за медицинской помощью обратилось более 170 человек.

В основном обращаются с незначительными травмами и ушибами. Всем была оказана необходимая первая мед.помощь. Проведено множество операций различной сложности. Не обошлось без тяжелых травм, в основном это были огнестрельные ранения. В отделении реанимации в тяжелом состоянии все еще находятся - 14 человек (2 в Кордае и 12 в Алматы), за их жизни круглосуточно борятся лучшие специалисты. К сожалению, не обошлось без смертельных исходов, так не смотря на проведенные реанимационные мероприятия в центральной районной больнице Кордая скончались 2 пациента, травмы оказались не совместимые с жизнью, еще 8 человек скончались на месте происшествия, - уточнил Надыров.

Основная нагрузка пришлась на ЦРБ Кордая, именно в этом стационаре проводилась сортировка пациентов.

Благодаря слаженной работе врачей и службы санитарной авиации, количество жертв удалось минимизировать. Так, после стабилизации состояния, в клиники Алматы переправлены на вертолетах сан.авиации 2 пациента. Еще 17 пациентов были вывезены наземным транспортом (машины скорой помощи). Сегодня так же планируется вылет вертолета для перевода еще одного пациента. На подмогу врачам Жамбылской области, из Алматы были направлены опытные специалисты - травматологи, нейрохирурги, сосудистые хирурги, анестезиологи и реаниматологи. После получения сигнала о том, что часть пострадавших обратились в приграничные клиники Кыргызской Республики, было принято решение организовать перевод наших граждан в клиники Алматы. Для этого, вчера с моим коллегой, руководителем Национального координационного центра экстренной медицины, Б.Ж.Оспановым и 11 бригадами скорой медицинской помощи выехали в Кыргызстан. После совместного осмотра с моим коллегой, вице министром здравоохранения КР - Каратаева Мадамин Мусаевича, были вывезены 9 пациентов из 13 госпитализированных (оставшиеся 4 пациента находятся в удовлетворительном состоянии и готовятся к выписке). Хотел бы выразить благодарность сотрудникам МИД, в частности посольства РК в КР и конечно же кыргызским коллегам за оказанную помощь и содействие! Наверное именно в таких ситуациях уместно выражение "Врачи без границ", - рассказал вице-министр.

По его словам, как у преступности, так и у пациентов нет национальности.

Врачи и младший мед.персонал выкладываются на все 100, при лечении каждого пациента. Хотел бы выразить благодарность Всем коллегам, которые принимают участие в работе в условиях ЧС! Особенно бригадам скорой помощи, которые не смотря на все сложности, занимались эвакуацией пациентов с места события. Вы настоящие герои! На сегодняшний день в стационарах находятся 43 пациента (13 в Кордае, 1 в Таразе, 25 в Алматы и 4 в КР), часть пациентов готовятся к выписке. Сейчас в районе ситуация стабилизировалась, люди возвращаются в свои дома. Работа продолжается, - заключил он.

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