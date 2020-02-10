Лишенная прав пьяная автоледи совершила ДТП 

Она хотела отвезти своего знакомого в магазин и попала в ДТП.

Лишенная водительских прав пьяная женщина совершила ДТП, сообщает zakon.kz.

8 февраля в дежурную часть Целиноградского РОП поступило телефонное сообщение, о том что в поселке Косшы около магазина Сауран произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомашин марки Kia и Audi 100. Полицейские выехали на место происшествия.

Полицейские установили, что ДТП совершила 33-летняя женщина, управлявшая автомашиной марки Kia.

В ходе проверки документов от женщины исходил резкий запах алкоголя, по результатам медицинского освидетельствования она находилась в "средней степени опьянения". Кроме того, автоледи в ноябре 2018 года местным судом была лишена права управления за вождение в алкогольном опьянении, - говорится в сообщении пресс-службы ДП Акмолинской области.

Как стало известно, водитель Kia днем распила со своим знакомым алкоголь, после чего решила отвезти его в магазин, который находится недалеко. В результате по неосторожности совершила ДТП. Свою вину женщина признала. По факту ДТП полицейские проводят проверку.

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