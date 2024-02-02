В Семее лишенный прав водитель сел пьяным за руль и совершил ДТП

В Семее лишенный прав 59-летний водитель сел пьяным за руль и совершил ДТП. Ему грозит до шести лет лишения свободы и пожизненное лишение права управления транспортным средством, сообщает Zakon.kz.

Мужчина был лишен права управления 5 октября 2023 года сроком на шесть месяцев за выезд на проезжую часть дороги, предназначенную для встречного движения.

Однако лишение прав его не остановило, он сел пьяным за руль Lada Granta и въехал в Daewoo Nexia. Согласно заключению акта медицинского освидетельствования, он находился в состоянии алкогольного опьянения легкой степени.

Досудебное расследование проводится по факту управления автомобилем лицом, лишенным на это права и находящимся в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло повреждение транспортных средств.

Водитель Lada Granta водворен в изолятор временного содержания. Назначен ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение.



