Замакима и главу ДП Жамбылской области поручил освободить от должности Токаев

За серьезные упущения в работе.

Президент РК поручил освободить от должностей ряд чиновников из-за событий в Кордайском районе, передает zakon.kz.

В связи с событиями в Кордайском районе Жамбылской области, повлекшими человеческие жертвы, разрушение жилых домов и имущества граждан Президент РК К. Токаев поручил акиму Жамбылской области А. Мырзахметову освободить от занимаемых должностей заместителя акима области по социальным вопросам С. Курманбекову, акима Кордайского района Б. Байтоле за серьезные упущения в работе, - сказано в сообщении Акорды.

Также глава государства поручил министру внутренних дел РК Тургумбаеву освободить от занимаемых должностей начальника департамента полиции Жамбылской области Оразалиева, начальника отдела полиции Кордайского района Айхимбекова.

Беспорядки в Кордайском районе произошли 7 февраля. Все началось в поселке Масанчи, где группа агрессивно настроенных людей, примерно 70 человек, устроила массовую драку. Конфликт усугубился из-за провокаторов, и в итоге число конфликтующих достигло примерно 300 человек. Беспорядки затронули также села Актобе, Алкоты и Бул Акбота.

В результате случившегося погибли 10 человек, за помощью медиков обратились 165 человек, 8 человек – в тяжелом состоянии, стабильно тяжелое состояние у 30 человек.

В пожаре пострадали 25 частных домов, 31 коммерческий объект и 41 автомобиль.

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