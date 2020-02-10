Хватит акимам прятаться за спину силовиков – генерал Махмут Телегусов

Последствия бездействия госорганов героически устраняют МВД И ДЧС.

Трагедию, произошедшую в Кордае, комментирует генерал-майор, врио председателя президиума РОО "Совет генералов" Махмут Телегусов, сообщает zakon.kz.

Выражаю соболезнование семьям погибших и пострадавших в массовых беспорядках, произошедших на юге Казахстана - Кордайском районе Жамбылской области.

По последним данным, озвученным в СМИ, погибли 10 человек, за помощью в медучреждения обратилось более 160 человек. Среди них есть те, кто находится в тяжелом состоянии.

Кроме того, были сожжены десятки частных домов, коммерческих объектов и автомобилей. Такое больше не должно повториться, мы должны извлечь из этого страшного события соответствующий урок.

Одной из причин произошедшего называют бытовой конфликт. Можно ли было его избежать? Конечно! Как заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев, кровопролитие произошло по вине провокаторов при попустительстве сотрудников госорганов, и они будут наказаны. Президент поручил КНБ и Генпрокуратуре привлечь к ответственности лиц, призывающих к межнациональной розни после массовой драки. В этом мы полностью поддерживаем главу государства. Мир и согласие - наше общее достояние и никто не вправе посягать на это, никому не дано нарушать мир и покой наших граждан.

Я человек военный, много лет служил в странах бывшего Союза и в некоторых воинских частях приходилось представлять в одиночестве казахов, что налагало дополнительную ответственность, так как по мне они судили о моем многонациональном народе. Долгое время служил в Чечено-Ингушской АССР. Семья моя так же интернациональная, жена осетинка, старший сын родился в Грозном, младший в Орджоникидзе (ныне Владикавказ).

Командир дивизии не раз поручил мне проводить сборы с офицерами запаса, чеченцами и ингушами. Будучи начальником штаба разведбата проводил сборы с 25-30 летними солдатами запаса, состоящими из представителей кавказского народа. Интернационализм, уважение традиций других народов помогало мне справляться с задачами командования дивизии и округа, поэтому не понаслышке знаю тонкости межнациональных отношений.

Я всегда гордился, что наш Казахстан является многонациональной и многоконфессиональной страной, где в мире и дружбе живут бок о бок представители более ста национальностей и народностей. Это одно из великих достижений, завоеваний нашего народа, которым мы должны гордиться, ценить, беречь и дальше укреплять.

Касым-Жомарт Токаев тоже одним из основных приоритетов определил мир, согласие и благополучие в стране. Чтобы не допустить больше конфликтов ни бытовых, ни на национальной почве, мы должны дать принципиальную оценку произошедшим в Кордае событиям. Хронологию массовых беспорядков описывать не буду, об этом достаточно информации в СМИ.

По нашим практическим наблюдениям, местные исполнительные власти порой сами создают угрозу безопасности населения.

Мы помним прорывы дамбы, через месяц начнутся потопы сел и городов. Свежа еще в памяти авиакатастрофа в Алматы, унесшая жизни одиннадцати наших соотечественников. Погиб в ней и наш народный генерал, патриот своей страны, известный в стране и за рубежом общественный деятель, председатель президиума Совета генералов Казахстана Кайдаров Рустем Есимханович. Одной из причин авиакатастрофы рассматривается незаконное строение, в которое врезался самолет.

Как правило, все последствия бездействия госорганов героически устраняют МВД И ДЧС.

В данном случаи не было полной информации со стороны СМИ, в том числе в соцсетях, которая должна была опередить провокаторов. Информацию СМИ должны были получить в первую очередь у руководителей исполнительных органов на местах. Вот с кого должен быть спрос, которые, порой, от непонимания последствий и от страха удерживают информацию, не дают.

Надо прекратить укоренившую у акимов порочную практику прятаться в таких случаях за спину силовиков. Во всех ЧП отвечают представителям СМИ руководители МВД, департаменты полиции и чрезвычайных ситуаций.

Надо законодательно обязать местные исполнительные органы в кратчайшие сроки инициировать правдивую информацию, какая бы она ни была горькой. Тогда население страны будет видеть, и верить первоисточнику.

Также специальные органы должны препятствовать в соцсетях провокационным вылазкам нацпатов и провокаторов. Заместитель министра внутренних дел доложил, что провокаторы установлены. Действия правоохранительных органов соответствовали данной ситуации, применение оружия только бы накалило обстановку.

Однозначно, у МВД и в областях на такие случаи должен быть парк транспортных вертолетов. Тогда у них появится возможность заранее проработать любые сценарии на любых направлениях.

Местная исполнительная власть должна владеть обстановкой на местах, иметь свои общественные советы, состоящие из авторитетных аксакалов поселка и района. А они в основном опираются на бизнесменов. Такой же состав, как правило, и в маслихатах городов. Их интересы, к сожалению, в основном заключаются в получении госзаказа для своего бизнеса.

Мне в одно время пришлось быть в составе Совета согласия Ассамблеи народов Казахстана г. Алматы.

Так вот, у них большие возможности по укреплению единства, но законодательно не выработаны рычаги реализации и взаимодействия с госорганами и гражданским обществом. Проблемы межнациональных отношений не изучаются, слабо анализируется, состояние ее преувеличивается, недостатки скрываются. НПО не привлекают к такой важной работе, как укрепление межнационального согласия.

Всю эту работу следует возобновить и четко выполнять, иначе провокаторы не дремлют, они тут как тут.

P.S. Сегодня Президент Касым-Жомарт Токаев поручил освободить от должности замакима и начальника Департамента полиции Жамбылской области.

Подготовила Торгын Нурсеитова

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