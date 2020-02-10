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Беспорядки в Кордайском районе: заведено 25 уголовных дел

За последние двое суток никаких инцидентов не было.

Фото : Бауыржан Жуасбаев/rus.azattyq-ruhy.kz10 февраля 2020, 16:34

По фактам массовых беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области заведено 25 уголовных дел, передает zakon.kz со ссылкой на baigenews.kz.

Зарегистрировано 25 уголовных дел по фактам массовых беспорядков, призыву к массовым беспорядкам, убийства, хулиганство, применения насилия в отношении представителей власти, уничтожения имущества, также незаконное изготовление и хранение оружия, - сказал заместитель премьер-министра Бердыбек Сапарбаев после брифинга, прошедшего в селе Сортобе.

По его словам, за последние двое суток инцидентов больше не было. Объекты бизнеса работают, дети пошли в учебные заведения.

Сегодня эксперты подсчитывают ущерб. На строительные материалы будут выделены средства из бюджета, также будет оплачена работа хозяев, решивших самостоятельно отремонтировать свои дома, - сообщил Сапарбаев.

7 февраля в селе Масанчи Жамбылской области между жителями произошла групповая драка. В результате погибли 10 человек.


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