КНБ в Алматы ликвидировал нарколабораторию

Изъято около 5 кг синтетических наркотиков.

В Алматы ликвидирована деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

4 февраля 2020 года в процессе реализации оперативно-розыскных мероприятий в момент закладки партии синтетических наркотиков в особо крупном размере задержан житель Алматы "А", причастный к организации и функционированию нарколаборатории.

В результате проведения оперативно-следственных мероприятий обнаружены и изъяты около 5 кг синтетических наркотиков, порядка 1 кг и 260 литров прекурсоров, которые направлены на судебно-химическую экспертизу.

Установлено, что готовый психогалюциногенный продукт сбывался посредством интернет-ресурсов и бесконтактным способом путем осуществления тайниковых закладок. По данному факту Департаментом КНБ РК по Алматы возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.297 УК. Задержанное лицо водворено в следственный изолятор, досудебное расследование продолжается.

В последнее время отмечается неуклонный рост кустарного изготовления и поставок на "черный рынок" Алматы наркотиков синтетического происхождения. Так, с начала 2019 года по настоящее время Департаментом КНБ пресечено 13 фактов незаконного оборота синтетических наркотических средств, из незаконного оборота изъято свыше 8 кг психотропных веществ и 786 литров прекурсоров. Ликвидирована деятельность двух подпольных лабораторий по производству психогалюциногенных препаратов. За занятие наркобизнесом задержаны и привлечены к уголовной ответственности 11 человек.

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