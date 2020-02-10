Сдающих ЕНТ ждут новые правила

Ожидается, что новая система пост контроля окончательно укрепит в сознании тестируемых бессмысленность списывания.

Если человеку удалось списать во время ЕНТ, это не значит, что его результат не будет аннулирован, сообщил на брифинге в СЦК и.о.директора Национального центра тестирования Дидар Смагулов, передает корреспондент zakon.kz.

Впервые в этом году мы вносим изменения в правила, позволяющие нам анализировать видео, выявлять нарушение и аннулировать результаты так называемых читеров после проведения экзамена. То есть, если человек списал и остался незамеченным во время экзамена, это не означает, что мы не аннулируем его результаты. Система постконтроля окончательно укрепит в сознании тестируемых бессмысленность списывания, — сказал Смагулов.

Он добавил, что к основному июньскому ЕНТ до сознания каждого выпускника дойдет информация о том, что приносить смартфоны, шпаргалки и другие запрещенные предметы бессмысленно.

Согласно новым правилам, попытка проноса запрещенного предмета уже считается нарушением и ведет к не допуску на экзамен. Не стоит испытывать удачу и пронести смартфон. Это приведет к аннулированию результата. При повторном выявлении нарушения выпускник лишается возможности пересдавать экзамен на год. Годовая дисквалификация также ждет тех, кто отправит вместо себя подставное лицо. Ежегодно мы констатируем такой факт, что около 100 человек пытаются отправить на экзамен других лиц со своими документами, — объяснил глава Центра тестирования.

Он добавил, что для повышения прозрачности при проведении экзаменов в национальном центре тестирования в качестве независимых наблюдателей привлекаются члены специальных мониторинговых групп агентства по противодействию коррупции.

При усилении роли общественного контроля мы смогли коренным образом переломить ситуацию в вопросах формирования академической честности и в школьной среде тоже. Если в соотношении количества запрещенных предметов и участников ЕНТ в январе 2019 года составляла 60%, когда 34 тысячи школьников принесли 20 тысяч запрещенных предметов, то уже в январе 2020 года эта цифра не достигает и 5%, — отметил Смагулов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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